Šwiateková neprošla dopingovou kontrolou! Obrovská rána, byla jsem v šoku a vyděsilo mě to

Tenisový svět zasáhla další nepříjemná zpráva. Pozitivní dopingový nález měla v průběhu srpna před turnajem WTA 1000 v americkém Cincinnati Polka Iga Šwiateková (23), v té době světová jednička. Podle informací AFP byl v jejím těle nalezen trimetazidin a pětinásobná grandslamová šampionka už potvrdila, že přijala měsíční zastavení činnosti.

Z trestu zbývá Šwiatekové oficiálně odpykat osm dní (do 4. prosince). Přišla také dodatečně o prémie ve výši 159.000 dolarů (3,8 milionu korun) za turnaj v Cincinnati, před nímž odevzdala pozitivní vzorek a na němž došla do semifinále. O možném odebrání získaných bodů do žebříčku ale zatím WTA neinformovala.

Pětinásobná grandslamová šampionka po US Open zhruba dva měsíce vůbec nehrála a až nyní se ukázalo, že pravým důvodem byla měsíční suspendace za pozitivní dopingový test.

Na kurtech se po skončení závěrečného grandslamu sezony znovu objevila až na listopadovém Turnaji mistryň. V saúdskoarabském Rijádu se loučila s bilancí 2:1 už ve skupinové fázi. Následně pomohla své zemi k postupu do semifinále Poháru Billie Jean Kingové.

O pozitivním testu se dozvěděla přesně měsíc po odběru. "A byla to pro mě obrovská rána, byla jsem v šoku. Vyděsilo mě to, protože zpočátku jsem nevěděla, jak se mi to mohlo stát a odkud to pochází. Zlomilo mi to srdce. Nic špatného jsem neudělala," konstatovala ve videonahrávce na sociálních sítích.

"Nejdůležitější pro mě bylo dokázat nevinu. Teď, když je případ u konce, mi symbolicky zastavili činnost. Mám 22 dní za sebou, osm dalších před sebou. Proto budu moci začít další sezonu s čistým stolem a soustředit se na to, co jsem vždycky dělala, na tenis," uvedla Šwiateková. "Je to nejtěžší zkušenost v mém životě. Bude mě to už navždy provázet a chce to hodně sil. Hodně jsem plakala, prožila bezesné noci. Nejhorší byla nejistota obecně, nevěděla jsem, co bude s mojí kariérou. Proto jsem vděčná rodině a týmu, lidem, kteří se mnou zůstali," uvedla Šwiateková.

Bartůňková čekala na verdikt přes půl roku

Hned dva pozitivní testy na zakázanou látku trimetazidin měla Nikola Bartůňková a od poloviny dubna nemohla startovat na žádných oficiálních mezinárodních turnajích pořádaných ITF či WTA.

Verdiktu od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) se dočkala až v polovině listopadu. ITIA na základě šetření uznala, že pozitivní testy na trimetazidin byly způsobeny kontaminací doplňku stravy.

České teenagerce nakonec udělila jen šestiměsíční suspendaci a Bartůňková se tak mohla okamžitě vrátit na kurty.

Jako případ Sinnera. Odhalení po delší době

Rovněž o pozitivních testech aktuální mužské světové jedničky Jannika Sinnera se dlouho nevědělo. Úřadující šampion obou hardových grandslamů je měl v březnu na anabolický steroid, ale pokaždé se úspěšně odvolal a mohl hrát dál. Přišel pouze o peníze a body za vystoupení v Indian Wells.

Tato informace se dostala na veřejnost až v srpnu krátce před US Open a vyvolala v tenisovém světě obrovskou kontroverzi.

Na rozdíl od případů Šwiatekové a Bartůňkové není tato kauza dořešena. Světová antidopingová agentura (WADA) totiž využila odvolání a žene případ před Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Odebrání titulů a výsledků nežádá, ale neztotožňuje se s rozhodnutím ITIA (o žádném pochybení ani nedbalosti) a chce pro Sinnera zákaz činnosti na jeden až dva roky.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.