Šwiateková se zastala Curenkové a vyzvala WTA k větší podpoře ukrajinských tenistek

Šwiateková reagovala na incident z turnaje v Indian Wells, ze kterého se nečekaně odhlásila Lesja Curenková. Jako důvod uvedla záchvat úzkosti poté, co ji při vzájemném rozhovoru šokoval postoj šéfa WTA Steva Simona k invazi.

"Naprosto chápu, proč odstoupila," uvedla Šwiateková, která k zápasům nastupuje s ukrajinskou vlaječkou na čepici. "Kdyby v mojí zemi vybuchovaly bomby nebo kdyby mi zničili dům, nevím, jestli bych to ustála," dodala.

"Proto si myslím, že by se WTA měla víc starat o hráčky z Ukrajiny. Všechny debaty v tenise se teď točí kolem ruských a běloruských hráček. Jestli je máme nechat hrát, nebo ne a tak dále," přidala jednadvacetiletá Šwiateková.

Iga Swiatek gave her comment on Lesia Tsurenko’s interview. Full quote ⬇️ pic.twitter.com/TgaQ57qGik — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 15, 2023

Trojnásobná grandslamová šampionka je přesvědčená, že při neustále diskuzi o tom, co se sportovci z Ruska a Běloruska, které invazi podporuje, se zapomíná na Ukrajince, kteří válkou trpí nejvíc. "A to je špatně," uvedla Šwiateková.

"Naopak bychom se měli zaměřit na pomoc ukrajinským hráčkám. Měli bychom zajistit, aby měly všechno potřebné, protože se musí postarat nejen o sebe, ale také o rodiny. Jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem," dodala.

Šwiateková také zkritizovala Rusku Anastasii Potapovovou, která k nedávnému zápasu nastoupila v tričku fotbalového Spartaku Moskva. Podle polské tenistky by se podobným situacím dalo předejít, kdyby se WTA nebála zakročit.

"Kvůli válce je v šatnách hodně napjatá atmosféra a ještě asi dlouho bude. Přitom by stačilo, aby se WTA rozhoupala a všem vysvětlila, co je a co není vhodné," prohlásila Šwiateková.