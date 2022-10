Šwiateková v San Diegu porazila Vekičovou a má 8. letošní titul

Iga Šwiateková začátkem července ve Wimbledonu prohrála ve třetím kole s Alizé Cornetovou a přišla o sérii 37 vítězství. Překvapivé porážky v úvodních kolech utrpěla i na dalších čtyřech turnajích, na US Open se ale vrátila na vítěznou vlnu a módu téměř neporazitelné.



Z posledních 15 zápasů prohrála pouze tříhodinovou bitvu ve finále halového turnaje WTA 500 v Ostravě s Barborou Krejčíkovou, na US Open a v uplynulém týdnu v San Diegu přemožitelku nenašla.



21letá Polka v Kalifornii neměla příliš času na aklimatizaci, všechny čtyři zápasy však dovedla do vítězného konce. Tři soupeřky zdolala až ve třech setech, Donnu Vekičovou ve finále dorazila 'kanárem' a zvítězila 6-3 3-6 6-0.



Podrobnosti připravujeme.





• WTA 500 SAN DIEGO •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 757.900 dolarů

nedělní výsledky (16. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Vekičová (Chorv.) - Collinsová (USA) 6-4 4-6 7-6(2) • Dvouhra - finále • Šwiateková (1-Pol.) - Vekičová (Chorv.) 6-3 3-6 6-0