Šwiateková ve Wimbledonu na úvod nezaváhala, s Lin Zhu ztratila čtyři gamy

Iga Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, kromě rozšíření sbírky titulů o osm kousků vyhrála další dva grandslamy. Letos tak dominantní není, ovšem na nedávném French Open se radovala ze svého čtvrtého grandslamového vavřínu a třetího triumfu na pařížské antuce, s pomocí něhož si udržela v čele žebříčku náskok před stíhající Arynou Sabalenkovou.

Před startem nejslavnějšího turnaje se představila na generálce v Bad Homburgu. Na německém pažitu uhrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na travnatých dvorcích, jenže kvůli horečce a žaludečním potížím do pátečního souboje o finále nenastoupila.

Zdravotní problém však velmi rychle vyřešila a v pondělí slavila úspěšný vstup do Wimbledonu. V londýnském svatostánku v roce 2018 ovládla juniorku, ale mezi profesionálkami tady byla nejdál v osmifinále, zaznamenala svůj jediný nezdar v utkáních prvního kola na podnicích velké čtyřky (nyní bilance 17:1) a loni přišla o historickou 37zápasovou neporazitelnost.

Statistiky zápasu Šwiateková - Lin Zhu

Nasazená jednička zahájila své letošní působení v All England Clubu hladkou výhrou nad Lin Zhu a rozhodit se nenechala ani několikaminutovou pauzou zaviněnou deštěm. Polka předvedla jediné zaváhání na servisu, nicméně okamžitě jej napravila a druhou sadu zakončila už pod zataženou střechou dalším prolomením podání Číňanky.

"Odvedla jsem dobrou práci," řekla Šwiateková v rozhovoru na kurtu. "Se svou hrou jsem spokojená, byl to dobrý výkon. Mám tady už i zkušenost s přerušeným zápasem, ale po patnácti minutách jsme mohli pokračovat. Jsem ráda, že pořadatelé zatáhli střechu a já pak zápas bez vetších problémů dohrála," dodala na tiskové konferenci.

Ve středu bude usilovat o třetí účast mezi nejlepší dvaatřicítkou v řadě a také pokračování útoku na zkompletování postupů do čtvrtfinále všech čtyř grandslamů. Největší favoritka nastoupí proti vítězce střetnutí antukových specialistek mezi Martinou Trevisanovou a Sarou Sorribesovou.

A flawless start for the world No.1 @iga_swiatek powers into the second round moving past Lin Zhu 6-1, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/xu6EFOmtRW