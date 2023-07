Šwiateková ve Wimbledonu nedala šanci ani druhé soupeřce, Sorribesovou dorazila kanárem

Iga Šwiateková pár dní před startem Wimbledonu odstoupila kvůli horečce a žaludečním potížím z generálky v Bad Homburgu, kde se poprvé na trávě dostala do čtvrtfinále i semifinále.

Na londýnský grandslam se však stihla uzdravit a pokračuje na vítězné vlně, která včetně triumfu na Roland Garros čítá už 12 zápasů a 10 setů bez porážky. V All England Clubu po výhře 6:1, 6:3 nad Číňankou Lin Zhu přehrála ještě jednoznačněji 6:2, 6:0 Španělku Saru Sorribesovou.

Dvaadvacetiletá Polka má ve sbírce už čtyři grandslamové trofeje (French Open 2020, 2022, 2023 a US Open 2022), pouze ve Wimbledonu ještě nebyla v semifinále. Jejím maximem je dokonce 'pouhé' osmifinále z roku 2021.

