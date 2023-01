Šwiateková ztratila jediný game. Dostala jsem se na vlnu, pochvaluje si

Iga Šwiateková loni vyhrála osm turnajů včetně dvou grandslamů, předvedla nejdelší sérii výher (37) v tomto století a stala se suverénní světovou jedničkou. Před startem letošního Australian Open sice utrpěla debakl s Jessicou Pegulaovou a laborovala s bolestí ramena, na úvodní grandslam sezony se však stihla výborně připravit.



21letá Polka v Melbourne každým zápasem snižuje počet prohraných gamů. Proti Němce Jule Niemeierové jich bylo devět, v utkání s Italkou Camilou Osoriovou pět a dnes povolila Španělce Cristině Bucsaové uhrát jedinou hru.



Šwiateková dokonce mohla podruhé v kariéře nadělil dva 'kanáry', ale poslední 12. game v řadě proti sté hráčce světa nezískala. Zápas s přemožitelkou Biancy Andreescuové, které ve druhém kole utekla z mečbolu, následně ukončila při svém servisu po 55 minutách.



"Už jsem ji viděla hrát a věděla jsem, že má talent. Chtěla jsem hrát co nejrychleji a ani na chvíli nepolevit v koncentraci. Celý zápas se soustředím na stejné věci, ať už je stav jakýkoliv. Cítím, že jsem se dostala na vlnu a že se mi daří. Hrála jsem opravdu dobře," pochvalovala si Šwiateková, jež soupeřku přestřílela na vítězné údery 15-4 a udělala jen 6 nevynucených chyb.





Loňská semifinalistka Šwiateková startuje na Australian Open popáté v kariéře a čtvrtý rok po sobě nechybí v osmifinále.



"Moc to pro mě znamená být zase v této fázi turnaje. Pamatuju si, že když jsem tu byla ve čtvrtém kole před pár lety, byla jsem na pokraji sil. Cítila jsem, že už nemám na to, jít dál. Teď se cítím být mnohem lépe připravená," usmála se spokojená rodačka z Varšavy.



O postup do čtvrtfinále se trojnásobná grandslamová šampionka Šwiateková utká s vítězkou loňského Wimbledonu Jelenou Rybakinovou (h2h 1-0)



"Už jsme spolu hráli exhibici a v juniorkách. Ale za poslední dobu jsme se obě hodně zlepšily a je úplně jedno, jaké byly ty zápasy v minulosti. Musím se připravit na ten aktuální. Svou taktiku lehce upravuju podle soupeřky, ale především se soustředím na svou hru," dodala Šwiateková.







23letá Rybakinová dnes zdolala 6-2 5-7 6-2 loňskou finalistku Danielle Collinsovou z USA a při čtvrté účasti na Australian Open postoupila poprvé do osmifinále. Usilovat bude o celkově třetí grandslamové čtvrtfinále.



V suverénních výkonech v úvodu sezony pokračuje Cori Gauffová. Po triumfu v Aucklandu, kde získala svůj třetí titul, udržuje letošní neporazitelnost i v Melbourne. Dnes 18letá Američanka přehrála 6-3 6-2 krajanku Bernardu Peraovou a neprohrála tak už 18 setů v řadě.



Postupem do osmifinále Gauffová vyrovnala své melbournské maximum z roku 2020, kdy v 15 letech vyřadila Venus Williamsovou či Naomi Ósakaovou.



O první melbournské čtvrtfinále a čtvrté grandslamové se finalistka loňského French Open Gauffová utká s Jelenou Ostapenkovou. Bývalou šampionku Roland Garros v jediném předchozím duelu ve finále v Linci 2019 porazila.



Ostapenková zvládla utkání třetího kola Australian Open až na čtvrtý pokus. Lotyška i díky neuvěřitelným 37 winnerům smetla 6-3 6-0 Ukrajinku Katerynu Baindlovou, se kterou prohrála všechny tři předchozí souboje, a zaútočí na své čtvrté čtvrtfinále na grandslamech a první od Wimbledonu 2018.