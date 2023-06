Šwiateková zvládla první čtvrtfinále na trávě, Siniaková bude dohrávat třetí set v pátek

Iga Šwiateková hraje v Bad Homburgu poprvé od triumfu na antukovém Roland Garros. Na trávě se představuje poprvé od loňského Wimbledonu, ve kterém vypadla nečekaně ve třetím kole s Alizé Cornetovou.

Po úvodním ztraceném setu proti domácí semifinalistce loňského Wimbledonu Tatjane Mariaové se na specifickém povrchu rychle aklimatizovala. Neprohrála už šest setů po sobě, v žádném z nich neztratila víc jak tři gamy a prožívá nejlepší turnaj na trávě, na které dosud příliš zkušeností neposbírala a teprve dnes na ní hrála poprvé čtvrtfinále.

Den po Švýcarce Jil Teichmannové bez problémů potvrdila roli favoritky i proti Anně Blinkovové. Přemožitelku dvou grandslamových šampionek Sabiny Lisické a Leylah Fernandezové přehrála 6:3, 6:2.

22letá Polka toho na trávě zatím moc neodehrála. Osmifinalistka předloňského Wimbledonu v Německu vylepšila svou bilancí v hlavní soutěži turnajů WTA na zeleném pažitu na 9:5.

V semifinále bude trojnásobná grandslamová šampionka favoritkou proti Lucii Bronzettiové. Ta si v Bad Homburgu zahrála rovněž své první čtvrtfinále na trávě a Varvaru Gračovovou v něm porazila 6:4, 6:3. Proti Šwiatekové bude 24letá Italka usilovat o třetí finále a první mimo antuku.

Za posledních 10 let je světová jednička v semifinále turnaje na trávě teprve počtvrté a poprvé mimo Wimbledon.

1 - Iga Swiatek has reached her 1st grass court semi-final: in the last 10 years, this will be only the 4th WTA SF on grass for the #1 ranked:



Wimbledon 2015 - S. Williams

Wimbledon 2016 - S. Williams

Wimbledon 2021 - A. Barty#BadHomburgOpen 2023 - I.Swiatek@WTA @WTA_insider