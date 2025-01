Šwiatekovou čeká vítězka grandslamu, Rybakinovou loňská semifinalistka. Sinner pokračuje v obhajobě

V sobotu se na letošním Australian Open zkompletuje osmifinálové obsazení obou dvouher. Jedna z největších favoritek Iga Šwiateková bude čelit grandslamové šampionce Emmě Raducanuové. Předloňská finalistka a další z největších adeptek na titul Jelena Rybakinová změří síly s loňskou semifinalistkou Dajanou Jastremskou. Jannik Sinner bude pokračovat v obhajobě titulu proti Marcosovi Gironovi.

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 18. 1.

Obhajoba titulu

Sinner (1-It.) - Giron (USA) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)



Další zajímavé zápasy

Raducanuová (Brit.) - Šwiateková (2-Pol.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

Rybakinová (6-Kaz.) - Jastremská (32-Ukr.) | John Cain Arena (04:00 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Raducanuová vyzve Šwiatekovou, Rybakinovou čeká Jastremská

Emma Raducanuová zakončila všechny tři předchozí starty na Australian Open ve druhém kole, ale na čtvrtý pokus v něm uspěla. O postup do osmifinále si Britka, která v posledních letech neustále bojuje se zraněními, zahraje v souboji bývalých šampionek US Open s jednou z největších favoritek a světovou dvojkou Igou Šwiatekovou. Polka vyhrála všechny tři předchozí duely ve dvou setech a je jasnou favoritkou. Raducanuová má s hráčkami TOP 10 vysoce negativní bilanci 2:7, ovšem poslední dva takové zápasy zvládla.

Více informací

Suverénně zatím prochází turnajem i Jelena Rybakinová. Předloňská finalistka deklasovala juniorskou světovou jedničku Emerson Jonesovou i dvojku Ivu Jovicovou a teď ji čeká mnohem zkušenější Dajana Jastremská. Ukrajinka loni šokovala postupem z kvalifikace až do semifinále, ovšem pak spadla do další krize a od té doby ani jednou nevyhrála tři zápasy po sobě. Podařit by se jí to nemělo ani v premiérovém souboji s Rybakinovou, která je jasnou favoritkou a měla by teprve podruhé v kariéře projít do druhého týdne australského majoru.

Více informací

Jannik Sinner odstartoval obhajobu loňského triumfu vítězstvím bez ztráty sady nad Nicolásem Jarrym. V dalším zápase s domácím outsiderem Tristanem Schoolkatem ale překvapivě set prohrál, což se mu stalo poprvé po 106 dnech. V následujícím průběhu utkání však dominoval a další snadné vítězství se očekává proti Marcosovi Gironovi ve třetím kole. Zatímco Ital je suverénní světovou jedničkou a úřadujícím šampionem obou hardových grandslamů, Giron ještě nikdy neúčinkoval ve druhém týdnu podniků velké čtyřky.

Více informací

Sobotní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Raducanuová (Brit.) - Šwiateková (2-Pol.)

2. F. Cerúndolo (31-Arg.) - De Minaur (8-Austr.) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Sinner (1-It.) - Giron (USA) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Keysová (19-USA) - Collinsová (10-USA)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Navarrová (8-USA) - Jabeurová (Tun.)

2. Fritz (4-USA) - Monfils (Fr.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Svitolinová (28-Ukr.) - Paoliniová (4-It.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Kecmanovič (Srb.) - Rune (13-Dán.)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Michelsen (USA) - Chačanov (19-)

2. Rybakinová (6-Kaz.) - Jastremská (32-Ukr.) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Shelton (21-USA) - Musetti (16-It.) / nejdříve v 07:00 SEČ



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Nys/Roger-Vasselin (15-Monako/Fr.) - I. Dodig/Mansouri (Chorv./Tun.)

2. Mertensová/Perezová (6-Belg./Austr.) - Kosťuková/Ruseová (Ukr./Rum.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Haddadová Maiaová (15-Braz.) - V. Kuděrmetovová (-) / nejdříve v 04:30 SEČ

4. Duckworth/Vukic (Austr.) - Saville/Tu (Austr.)

5. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Schnaitter/Wallner (Něm.)



COURT 8 (od 01:00 SEČ)

1. Vasami (It.) - Mackenzie (Něm.)

2. Doig (JAR) - Milič (Srb.)

3. A. Kovačková (12-ČR) - Bennemannová (Něm.)



COURT 12 (od 01:00 SEČ)

1. Buchniková (15-Izr.) - Barrosová (Braz.)

2. Fajmonová (ČR) - Kostovičová (5-Srb.)



COURT 14 (od 01:00 SEČ)

1. Konjikušičová (Srb.) - Iyengarová (USA)

2. Miguel (Braz.) - Bernet (8-Švýc.)

3. Y. Wang (Čína) - Zeltinová (Lot.)

4. Kumstát (1-ČR) - Dussault (USA)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. Y. Qu (Čína) - Simionescuová (Rum.)

2. Tomizawa (Jap.) - Gökpinar (Tur.)

3. Valdmannová (13-ČR) - Nilssonová (Švéd.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje