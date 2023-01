Šwiatekovou na úvod otestovala Niemeierová. Světová jednička vyhrála až po dvou hodinách hry

Iga Šwiateková v úvodu sezony vyhrála v United Cupu tři zápasy ve dvouhře a dva smíšené čtyřhře a neztratila přitom ani set. Pak ale utrpěla debakl s Jessicou Pegulaovou a vzápětí se kvůli bolestem ramena odhlásila z generálky na Australian Open v Adelaide.



Na úvodní grandslam sezony se ale 21letá Polka stihla uzdravit a dnes v Melbourne odstartovala očekávaným vítězstvím. Na postup přes Němku Jule Niemeierovou, s níž loni na US Open ztratila set, se ale nečekaně nadřela. Dvousetové vítězství se rodilo dvě hodiny.



V prvním setu musela Šwiateková bojovat o čtyři z pěti servisů přes shodu, ale i díky odvrácení dvou brejkbolů vždy odolala a díky brejku v desátém gamu se ujala vedení.



V úvodu druhé sady už polská tenistka podání poprvé neudržela a dlouho se marně vracela do hry. Za stavu 3-5 ale další těžký game na servisu přes shody ustála, získala čtyři hry po sobě a zvítězila 6-4 7-5.



"V zápase jsem se chtěl koncentrovat hlavně sama na sebe. Ona dokáže skvěle podávat a já věděla, že jí zdejší podmínky budou sedět a bude mě tlačit. Snažila jsem se ale myslet hlavně na to, co mohu udělat já, abych ji dostala pod tlak," komentovala Šwiateková, jež zahrála 20 winnerů a spáchala nebývale velké množství nevynucených chyb (28).



"Věděla jsem, že mám na to ještě zabrat. Ale v dalších zápasech bych se podobných situací ráda vyvarovala. Takže z obratu mám radost, ale nebylo to tak, že bych se musela nějak zásadně zlepšit. Spíš trochu přitvrdit," hodnotila svou hru loňská semifinalistka po úvodní večerním zápase v téměř zaplněné Rod Laver Areně.



"Byla jsem od začátku hodně nervózní, ale i tak jsem si to užila. Je to něco jiného, než když jsem hrálo během covidu bez diváků. Každopádně jsem ráda, že jsem si to mohla před fanoušky užít," dodala trojnásobná grandslamová šampionka.



Ve druhém kole se Šwiateková utká s Camilou Osoriovou z Kolumbie (h2h 0-0).







Suverénně v Melbourne odstartovala světová trojka a šestá deblistka světa Jessica Pegulaová. 28letá Američanka deklasovala 6-0 6-1 rumunskou kvalifikantku Jaqueline Cristianovou a svou neporazitelnost protáhla už na 5 zápasů a 10 setů. Jedinou porážku letos utrpěla v úvodu sezony s Petrou Kvitovou.



V dalším zápase se čtvrtfinalistka posledních dvou ročníků utká s Aliaksandrou Sasnovičovou, která vyřadila 15letou Brendu Fruhvirtovou.



Nezaváhala ani světová šestka Maria Sakkariová. Řecká tenistka si poradila 6-1 6-4 s Číňankou Yue Yuan.



Z nasazených hráček úvodní hrací den vypadla jen Američanka Amanda Anisimovová, která prohrála 3-6 4-6 s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 76.500.000 aus. dolarů

pondělní výsledky (16. 1. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Kvitová (15-ČR) - Van Uytvancková (Belg.) 7-6(3) 6-2 Krejčíková (20-ČR) - Bejlek (ČR) 6-3 6-1 Muchová (ČR) - Curenková (Ukr.) 6-2 6-1 Gauffová (7-USA) - Siniaková (ČR) 6-1 6-4 Andreescuová (Kan.) - Bouzková (25-ČR) 6-2 6-4 Sasnovičová (-) - B. Fruhvirtová (ČR) 7-5 6-2 Šwiateková (1-Pol.) - Niemeierová (Něm.) 6-4 7-5 Pegulaová (3-USA) - Cristianová (Rum.) 6-0 6-1 Sakkariová (6-Řec.) - Yue Yuan (Čína) 6-1 6-4 Keysová (10-USA) - Blinkovová (Rus.) 6-4 3-6 6-2 Collinsová (13-USA) - Kalinská (-) 7-5 5-7 6-4 Ostapenková (17-Lot.) - Jastremská (Ukr.) 6-4 6-2 Rybakinová (22-Kaz.) - Cocciarettová (It.) 7-5 6-3 Azarenková (24-) - Keninová (USA) 6-4 7-6(3) Kosťuková (Ukr.) - Anisimovová (28-USA) 6-3 6-4 Qinwen Zheng (29-Čína) - Gálfiová (Maď.) 6-0 6-2 Teichmannová (32-Švýc.) - Dartová (Brit.) 7-5 6-1 Bucsaová (Šp.) - Lysová (Něm.) 2-6 6-0 6-2 Šnajderová (-) - Kučová (SR) 7-6(6) 7-5 Gadecká (Austr.) - P. Kuděrmetovová (-) 7-5 6-1 Raducanuová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6-3 6-2 Burelová (Fr.) - Gibsonová (Austr.) 6-3 6-4 Peraová (USA) - Učijimaová (Jap.) 2-6 6-3 6-1 Kalininová (Ukr.) - Vandewegheová (USA) 6-3 6-1 Bondárová (Maď.) - Bogdanová (Rum.) 6-2 2-6 6-3 McNallyová (USA) - Pigossiová (Braz.) 7-5 6-1 Podoroská (Arg.) - Jeanjeanová (Fr.) 6-0 6-3 Lin Zhu(Čína) - Marinová (Kan.) 6-2 6-4 Juvanová (Slovin.) - Janicijevicová (Fr.) 7-5 6-1 Baindlová (Ukr.) - Rachimovová (Rus.) 7-5 6-7(8) 6-1 Osoriová (Kol.) - Udvardyová (Maď.) 6-4 6-1 Xinyu Wang (Čína) - Sandersová (Austr.) 7-6(2) 6-4