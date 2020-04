Také pořadatelé turnaje ve Washingtonu jsou optimisté: Máme slušnou šanci, že se letošní ročník uskuteční

Předseda a výkonný ředitel turnaje Mark Ein tvrdí, že přípravy nadále pokračují. Pořadatelé samozřejmě počítají i s variantou, že se letošní ročník Citi Open, který zaštiťuje podniky ATP 500 a WTA International, kvůli pandemii koronaviru neuskuteční.

"V této době je vše nejisté, ale pokračujeme tak, jako kdyby se měl letošní ročník normálně uskutečnit. Máme ještě spoustu práce s přípravami a jedeme naplno. Je tu slušná šance, že letošní ročník odehrajeme v termínu," řekl Ein.

"Lidé i hráči se určitě těší na návrat do normálního života. Bylo by fantastické, pokud by se to povedlo zrovna ve Washingtonu," dodal.

Letošní ročník Citi Open je na programu od 1. do 9. srpna. Loni v hlavním městě triumfovali Nick Kyrgios a domácí Jessica Pegulaová.