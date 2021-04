Tausonová v Charlestonu přehrála Tomljanovicovou a je poprvé v antukovém čtvrtfinále

Clara Tausonová letos ovládla už tři turnaje. Po dvou triumfech na akcích ITF W25 slavila na začátku března v Lyonu první trofej z podniku WTA.



Minulý týden sice začala antukové jaro porážkou, když v Bogotě neudržela vedení proti Seguelové, ale nyní na zelené antuce v Charlestonu je zpátky na vítězné vlně.



Po Rusce Samsonovové si 18letá Dánka poradila i s šestou nasazenou Australankou Ajlou Tomljanovicovou a po výhře 6-1 6-4 postoupila bez ztráty setu do svého druhého čtvrtfinále na okruhu WTA, prvního na antuce.



"Už v prvním zápase jsem se cítila dobře a dnes jsem na výkon navázala. Jsem ráda, že se mi ve druhém setu podařilo udržet koncentraci a nevzdala jsem to. Bylo těžké zápas ukončit," komentovala Tausonová, jež druhý set otočila ze stavu 1-4. Čtyři z posledních pěti gamů vybojovala přes shodu.



O postup do semifinále si druhá nejmladší hráčka v Top 100 zahraje buď s čerstvou šampionkou z Bogoty Kolumbijkou Mariou Camilou Osoriovou, nebo s domácí Christinou McHaleovou.







Danka Koviničová na prvních pěti turnajích sezony prohrála 5 ze 7 sedmi zápasů, na zelené antuce v Charlestonu se jí však začalo dařit. Minulý týden si na podniku WTA 500 zahrála finále a nyní je v Jižní Karolíně už ve čtvrtfinále. Ve druhém kole 26letá tenistka z Černé Hory porazila 6-1 1-6 6-3 domácí Lauren Davisovou.



Ve čtvrtfinále Koviničová vyzve domácí nasazenou trojku Shelby Rogersovou (h2h 1-0). 28letá Američanka, jež před týdnem vypadla po třísetové bitvě se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou, tento týden ztratila ve dvou zápasech jen pět gamů. Krajanku Claire Liuovou ve druhém kole smetla 6-2 6-2..



Ve čtvrtek bude o postup do čtvrtfinále usilovat Linda Fruhvirtová. 15letá Češka, jež hraje poprvé v hlavní soutěži turnaje WTA, bude čelit domácí Emmě Navarrové.



Fruhvirtová měla v Charlestonu startovat také ve čtyřhře, její partnerka Tereza Martincová se však musela kvůli zranění pravé nohy odhlásit. Bez boje tak postoupily Naomi Broadyová a Astra Sharmaová.

• WTA 250 CHARLESTON 2 •

USA / Jižní Karolína, zelená antuka, 235.238 dolarů

středeční výsledky (14. 04. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Tausonová (Dán.) - Tomljanovicová (6-Austr.) 6-1 6-4 Hibinová (Jap.) - Di Lorenzová (USA) 6-4 6-3 Rogersová (3-USA) - Liuová (USA) 6-2 6-2 Koviničová (Č. Hora) - Davisová (USA) 6-1 1-6 6-3 • Čtyřhra - 1. kolo • Broadyová/Sharmaová (Brit./Austr.) - Martincová/Fruhvirtová (ČR) bez boje