Teenager Tien podtrhl životní sezonu prvním triumfem na ATP. V Métách přežil nervózní řežbu
Norrie – Tien 3:6, 6:3, 6:7
Tien na sebe poprvé výrazněji upozornil postupem do finále na loňském Turnaji mistrů do 20 let a letos prožil fantastickou první kompletní sezonu na hlavní tour. Američan by byl možná zklamaný, kdyby ji nekorunoval triumfem na této úrovni, ale při poslední možnosti se dočkal.
V hale v Métách skolil mimo jiné Mattea Berrettiniho a ve finále udolal dalšího bývalého člena TOP 10 Norrieho. Ačkoli má britský tenista mnohem více zkušeností, nervozita panovala na obou stranách.
Vidět to bylo hlavně v rozhodujícím setu. Tien v něm vedl 4:1 a měl brejkboly, ale luxusní náskok ztratil a rozhodnout musel tie-break. V něm naopak zaváhal Norrie, který od stavu 5:1 uhrál už jen jeden bod a k mečbolu se nedostal. Zkrácená hra nakonec skončila poměrem 8:6.
Tien, jenž hrál finále také nedávno v Pekingu, kde jasně nestačil na Jannika Sinnera, se díky premiérovému triumfu poprvé posune do TOP 30 žebříčku. V novém vydání ho najdeme na 28. pozici. Na začátku ledna figuroval na 120. místě.
Norrie si zhoršil svou bilanci ve finále na 5:11. Poslední dva finálové zápasy absolvoval právě v Métách a neuspěl ani loni proti Benjaminovi Bonzimu. Na triumf čeká od předloňského února, kdy na antuce v Rio de Janeiru senzačně porazil Carlose Alcaraze.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře