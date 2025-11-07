Teenager Tien podtrhl životní sezonu prvním triumfem na ATP. V Métách přežil nervózní řežbu

DNES, 20:02
ATP MÉTY - Learner Tien (19) zakončil první kariérní kompletní sezonu na nejvyšším okruhu svým premiérovým triumfem. Americký teenager v nervózní finálové bitvě na halovém podniku v Métách přetlačil 6:3, 3:6, 7:6 zkušeného bývalého člena TOP 10 žebříčku Camerona Norrieho (30). Prvenstvím ve francouzském městě si zajistil debut v nejlepší třicítce světového hodnocení.
Learner Tien získal svůj první titul na okruhu ATP (© EYEPIX / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Norrie – Tien 3:6, 6:3, 6:7

Tien na sebe poprvé výrazněji upozornil postupem do finále na loňském Turnaji mistrů do 20 let a letos prožil fantastickou první kompletní sezonu na hlavní tour. Američan by byl možná zklamaný, kdyby ji nekorunoval triumfem na této úrovni, ale při poslední možnosti se dočkal.

V hale v Métách skolil mimo jiné Mattea Berrettiniho a ve finále udolal dalšího bývalého člena TOP 10 Norrieho. Ačkoli má britský tenista mnohem více zkušeností, nervozita panovala na obou stranách.

Vidět to bylo hlavně v rozhodujícím setu. Tien v něm vedl 4:1 a měl brejkboly, ale luxusní náskok ztratil a rozhodnout musel tie-break. V něm naopak zaváhal Norrie, který od stavu 5:1 uhrál už jen jeden bod a k mečbolu se nedostal. Zkrácená hra nakonec skončila poměrem 8:6.

Tien, jenž hrál finále také nedávno v Pekingu, kde jasně nestačil na Jannika Sinnera, se díky premiérovému triumfu poprvé posune do TOP 30 žebříčku. V novém vydání ho najdeme na 28. pozici. Na začátku ledna figuroval na 120. místě.

Norrie si zhoršil svou bilanci ve finále na 5:11. Poslední dva finálové zápasy absolvoval právě v Métách a neuspěl ani loni proti Benjaminovi Bonzimu. Na triumf čeká od předloňského února, kdy na antuce v Rio de Janeiru senzačně porazil Carlose Alcaraze.

Výsledky turnaje ATP 250 v Métách

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
