Teenagerky Havlíčková, Nosková a Šalková v Praze poprvé vyhrály na hlavní tour. Postoupila i obhájkyně Krejčíková

Lucie Havlíčková teprve jako čtvrtá v historii na French Open ovládla dívčí dvouhru i čtyřhru v jednom roce a v juniorském žebříčku se vyšplhala na post světové dvojky. Mezi ženami však 17letá Češka zatím na průlom čeká, na dospělých turnajích ještě nikdy neprošla ani do čtvrtfinále.

Díky divoké kartě od pořadatelů Livesport Prague Open to má ale šanci změnit. V úvodním kole na betonech ve Stromovce totiž zdolala 6-2 7-6(5) o rok starší krajanku a kvalifikantku Barboru Palicovou, která rovněž usilovala o premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Havlíčková, jež v Praze startovala předloni i loni a odjížděla bez výhry, byla v úvodním dějství jasně lepší hráčkou na kurtu a získala jej snadno za půl hodiny. Kvůli výpadku koncentrace a většímu počtu nevynucených chyb však s Palicovou ve druhé sadě prohrávala už 0-3 o dva brejky. Mladší z Češek se povedlo srovnat, jenže vzápětí musela likvidovat další manko a v desáté hře nevyužila dva mečboly na returnu. Do rozhodujícího setu ale nemusela, tie-break získala těsným rozdílem 7-5 a po zhruba 100 minutách slavila postup.

"Za to vítězství jsem ráda. Je to moje první výhra na turnaji WTA a moc si jí cením. Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal," řekla na pozápasové tiskové konferenci Havlíčková, která by se měla v žebříčku posunout o skoro 200 míst. "Na začátku jsem byla hodně nervózní a na konci také. Zvláště, když jsem si to nedohrála u dvou mečbolů za stavu 5-4. O to víc si vážím, že jsem to i přesto zvládla dotáhnout," dodala.

Ve druhém kole si zahraje s nasazenou jedničkou a světovou dvojkou Anett Kontaveitovou. Estonka, jež v sobotu bojovala o titul na antuce v Hamburku, za 48 minut deklasovala 6-0 6-1 Jekatěrine Gorgodzeovou z Gruzie.

Premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu slavila na centrálním dvorci i Dominika Šalková. Osmnáctiletá Češka, jež před dvěma měsíci na antukové akci W25 v Chorvatsku získala svůj první titul mezi ženami, přehrála 6-1 6-4 Ylenu In-Albonovou a připsala si svůj nejcennější skalp.

Až do stavu 6-1 5-1 40-15 na kurtu naprosto dominovala a o pět let starší Švýcarku ničila svou přesnou a agresivní hrou. Před posledním krokem se však dostavila nervozita, talentovaná teenagerka ubrala na razanci, začala kupit nevynucené chyby a o zisk setu se ještě musela obávat. Za zmíněného stavu nevyužila čtyři mečboly, další v následujícím gamu a v desáté hře musela likvidovat dva brejkboly. Zápas ukončila až po sedmém mečbolu.

"Ten konec byl hodně nervózní. Ze začátku jsem se cítila na kurtu neskutečně, všechno mi šlo, ale jak to byl jeden míček od vítězství, začala jsem být trochu nervózní a málem to bylo 5-5. Naštěstí jsem to ale zvládla, i když to bylo těsně," uvedla Šalková. O své největší čtvrtfinále v kariéře bude bojovat s nasazenou krajankou a wimbledonskou čtvrtfinalistkou Marií Bouzkovou. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Po Lucii Havlíčkové a Dominice Šalkové se první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu dočkala také Linda Nosková, domácí divoké kartě za stavu 2-6 1-3 kvůli puchýřům na pravé noze vzdala Natalia Vichljancevová. Ruska se do hlavní fáze dostala jako lucky loser, ve finále kvalifikace podlehla Šalkové.

Sedmnáctiletá Češka, která juniorské French Open ovládla loni, tak získala další velmi cenné body do žebříčku a zase se o kousek přiblížila debutu v Top 100. Mezi ženami už šestkrát triumfovala a v Praze si připsala již šesté vítězství v řadě. Proti Vichljancevové se zpočátku trápila na podání, ale nakonec o něj přišla jen jednou. Její soupeřka se po ztraceném servisu ve druhé sadě rozhodla nepokračovat.

Nosková ve druhém kole vyzve turnajovou pětku Alizé Cornetovou. S hráčkami elitní stovky svede třetí souboj, letos v únoru prohrála na akci ITF v Kazachstánu s Greet Minnenovou a na květnovém French Open po úspěšné kvalifikaci nestačila na grandslamovou šampionku Emmu Raducanuovou.

Cornetová, jež na letošním Wimbledonu překvapivě vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, odstartovala výhrou 6-2 6-3 nad Anastasií Zacharovovou.

Šestadvacetiletá Barbora Krejčíková porazila o tři roky mladší Annu Blinkovovou hladce 6-3 6-1 a vyhrála i třetí vzájemný duel.

Osmnáctá hráčka světa, která minulý týden vypadla ve čtvrtfinále v Hamburku, sice ztratila úvodní dva servisy, pokaždé ale soupeřce hned brejk oplatila. Díky dalšímu v osmé hře získala první set. Pak už byla loňská dvojnásobná vítězka Roland Garros při svém podání stoprocentní a poté, co zužitkovala další tři brejkboly, dovedla za hodinu a 18 minut utkání k vítězství.

"Cítila jsem se dobře. Na turnaj jsem se hrozně těšila. Byla tam i malá, správná nervozita. Po přechodech z jednoho povrchu na druhý jsem ze začátku nevěděla, co očekávat. Rozjezd byl pomalejší, ale postupně jsem se zlepšovala. Myslím, že na konci jsem už hrála dobrý tenis," řekla na tiskové konferenci Krejčíková.

O čtvrtfinále si Krejčíková zahraje s 251. hráčkou světa Japonkou Nao Hibinovou.

Prvním kole Livesport Prague Open tak prošlo 5 ze 7 českých tenistek. Už včera uspěla Marie Bouzková, naopak vypadla loňská finalistka Tereza Martincová.



Nasazená čtyřka Cirsteaová skončila hned na úvod

Sorana Cirsteaová i při svém druhém startu v Praze skončila hned v prvním kole, nasazená čtyřka nestačila 5-7 4-6 na kvalifikantku a až 170. hráčku světa Oksanu Selechmetěvovou. Devatenáctiletá Ruska, která poprvé vyhrála v hlavních soutěžích na nejvyšší tour, bude o čtvrtfinále bojovat s Chloé Paquetovou.

Vstup do turnaje naopak dnes zvládly další nasazené Alizé Cornetová s Anastasií Potapovovou. Cornetová si poradila snadno 6-2 6-3 s Anastasií Zacharovovou, Potapovová povolila pouhé tři gamy Xinyu Wang.