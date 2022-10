Ten, jemuž patří tenisový rok 2022: Jak se z Alcaraze stala světová jednička

Pomalu končí éra, které dominovali tři nejlepší hráči historie Rafael Nadal, Novak Djokovič a Roger Federer. Na tenisovou scénu vstoupila nová hvězda: Carlos Alcaraz nebo chcete-li Carlitos či Charly, jak se mu s oblibou říká.

Narodil se 5. května 2003 v městečku El Palmar v Murcii a rok 2022 je pro něj snový. Krok po kroku budoval svou pozici a fanoušky i experty nadchl hrou, která je agresivní, rychlá, sebevědomá.

Na začátku roku 2020 byl 490. hráčem světa, v únoru 2021 se posunul na 146. místo a na začátku letoška byl 32. hráčem žebříčku ATP. Charly pak tento raketový vzestup završil v průběhu září na US Open svým prvním grandslamovým vítězstvím. Stal se nejmladším hráčem v historii, který se stal světovou jedničkou. A stále je i nejmladším hráčem v první stovce žebříčku.

"Neměl jsem úplně čas pochopit, čeho jsem v New Yorku dosáhl. Pravdou je, že jsem pořád stejný a nemyslím si, že se ve mně něco změnilo, když jsem se stal jedničkou. Tenisový svět se pořád točí, každý týden začíná nové dobrodružství a vy nemůžete jen tak přemýšlet a vzpomínat na to, co bylo před pár dny. Vyhrát US Open bylo velkolepé, ale člověk se musí soustředit i na trénink a další cíle," říká Alcaraz.

Jednou z jeho předností je navzdory věku vítězná mentalita: "Nikdy jsem si nemyslel, že se tak rychle dostanu na první místo, ale když už jsem tady, chci si ho udržet co nejdéle," říká Španěl, jehož herní styl už stihl pochválit Patrick Mouratoglou, bývalý trenér Sereny Williamsové.



Úspěšné duo

Alcarazův trenér, bývalý hráč Juan Carlos Ferrero, moc dobře ví, jak se jeho svěřenec cítí. Vždyť i on se v roce 2003, právě v roce narození svého žáka, stal světovou jedničkou. "Když dosáhnete úspěchu příliš brzy, vždycky hrozí, že trochu polevíte a ztratíte motivaci bojovat dál, protože se vidíte na vrcholu," naznačuje kouč možné nástrahy dalších sezon.

"Dosažení cíle přináší fázi uvolnění a to může vést k tomu, že pak netrénujete na sto procent. Také se obávám, že se k němu bude chtít dostat příliš mnoho lidí a budou mu říkat, jak je dobrý, ale neřeknou mu, jaký je opravdu. Znám to a přiznám se, že mám trochu obavy. Stává se to, když se stanete známou osobou a jste úspěšní. Jsou s tím pak problémy. Ale jsme nad věcí, snažíme se mít vše pod kontrolou a dohlížet na něj," ujišťuje Ferrero, který Alcaraze vede od roku 2018, od jeho 15 let.

Trenér ví, že má v rukou diamant. V dubnu prohlásil, že jeho svěřenec je stále na 60 procentech své vrcholové úrovně a že není překvapen jeho progresem od doby, kdy spolu začali pracovat ve Ferrerově sportovní akademii Equelite ve Villeně v Alicante.

"Věděl jsem, že bude velmi dobrý. Má skvělou schopnost přizpůsobit se složitějším situacím a řeší je opravdu osobitě," říká muž, který vyhrál antukové French Open v roce 2003.

Vztah a chemie mezi mistrem a učněm jsou prý dalším důvodem Alcarazova úspěchu, jak sám tenista řekl po triumfu v New Yorku: "Díky Juanovi Carlosovi jsem dokázal vyhrát US Open. Kdybych ho neměl ve svém boxu, bylo by to nemožné. On je můj druhý otec. Mohl trénovat jiné skvělé hráče, ale vybral si mě."



Celosvětové uznání

Alcarazův vliv během roku 2022 daleko přesáhl španělské hranice. Renomovaný časopis TIME ho zařadil do seznamu 100 největších světových vycházejících hvězd, který zahrnuje seznam politiků, umělců a vlivných osobností. Pochvala na adresu španělského teenagera přichází ale samozřejmě i od kolegů z tenisového světa. A tak aspoň jen část citací z úst rivalů:

Rafael Nadal: "Carlosův příchod je pro náš sport fantastická věc."

Novak Djokovič: "Je působivé, čeho dosáhl. Nemůžeme o něm mluvit jako o budoucnosti, protože on už je v současnosti skutečnou světovou jedničkou. Myslím, že je to skvělá zpráva pro náš sport, považuji ho za skutečnou hvězdu."

Roger Federer: "Je to fantastický tenista a jasný důkaz toho, co jsem vždy říkal o vzniku nových superhvězd. Je jednou z nich, jeho hra je skvělá."

Paula Badosaová: "Úroveň, kterou předvedl v New Yorku, byla neuvěřitelná. Způsob, jakým trefoval míče, jak trefoval údery, jak běhal po kurtu. Myslím, že může být světovou jedničkou ještě mnoho let. Nejvíce mě na něm ale překvapuje jeho pokora."

Dominic Thiem: "Styl, jakým hraje, je úplně nový. Vidět ho v New Yorku, jak překonává těžké situace, znovu a znovu útočí a beze strachu bojuje o každý bod, bylo úchvatné. Myslím, že se chystá změnit tenis a my ostatní se musíme přizpůsobit. Hraje velmi rychle a posunul náš sport na novou úroveň. Ve srovnání s ním se velká trojka chová téměř defenzivně nebo opatrně. Ta změna jistě bude mít vliv i na ostatní hráče, kteří budou pokaždé muset v zápasech s ním trochu změnit svůj herní model."



Některé z rekordů, které již překonal:

Je nejmladším vítězem turnaje ATP 500 (v únoru v Riu de Janeiru) a třetím nejmladším vítězem Masters 1000 (v dubnu v Miami).

Jako nejmladšímu se mu podařilo porazit Nadala i Djokoviče a jako prvnímu se mu to podařilo na turnaji hraném na antuce (na květnovém madridském Masters 1000, který také vyhrál).

Je nejmladším vítězem grandslamového turnaje od dob Nadala v roce 2005 a US Open od Peta Samprase v roce 1990.