Tenis hraje za mír. Organizace pošlou Ukrajině 700.000 dolarů, Murray věnuje odměny z letošních turnajů

Peníze podle agentury AP obdrží fond na pomoc Ukrajině a tamní tenisová federace.

Zmíněné tenisové organizace také spustily kampaň "Tenis hraje za mír". Její součástí bude distribuce stuh, kterými hráči mohou podpořit Ukrajinu během nadcházejícího turnaje v Indian Wells.

Pomáhat bude také Andy Murray. Veškeré odměny, které v další části této sezony získá na turnajích, se rozhodl věnovat na pomoc dětem postiženým konfliktem na Ukrajině.

"Ohroženo je přes 7,5 milionu dětí," napsal na Twitter 34letý Brit, který si letos jen během dvou měsíců vydělal 256.000 dolarů. Trojnásobný grandslamový šampion, jenž obnovil spolupráci s trenérem Ivanem Lendlem, je ambasadorem dětského fondu UNICEF.

Přes Serhije Stachovského nabídl finanční pomoc také Novak Djokovič.

Tennis Plays for Peace is our joint initiative to assist the humanitarian relief efforts for the war in Ukraine.



