Voják Stachovskij z okupované Ukrajiny: Djokovič nám nabídl pomoc. Federera a Nadala chápu, není to jejich válka

"Dej mi prosím vědět, kam můžu poslat finanční nebo jinou pomoc," napsal aktuálně druhý hráč světa Djokovič spolu s přáním, aby se situace co nejdřív uklidnila. Stachovskij na to reagoval, že Ukrajina je vítězi 20 grandslamů za nabídku i za podporu vděčná.

"Ozval se mi Novak a zajímal se o naši situaci. Chvíli jsme si i popovídali a nabídl mi pomoc," uvedl šestatřicetiletý Stachovskij.

"Zkoušel jsem kontaktovat i Rogera (Federera) a Rafu (Nadala), ale bohužel preferují klid. Chápu je, není to jejich válka. I tak máme podporu velkých osboností a já doufám, že to tak vydrží," uvedl Stachovskij.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič, jenž kvůli averzi k očkování nemohl obhajovat titul na Australian Open, musel minulý týden přepustit první místo v žebříčku Rusovi Daniilu Medveděvovi. Na postu světové jedničky strávil Srb rekordních 361 týdnů.

Stachovskij na konci února odešel od své rodiny - manželky a tří dětí - a z bezpečného Maďarska, kde v současnosti žijí, se vydal do Kyjeva bránit své rodné město. Je jedním z ukrajinských sportovců, kteří jsou připraveni bránit se zbraní v ruce vlast proti ruské invazi, ačkoli nemá žádné vojenské zkušenosti.

"Pokud budu muset použít zbraň na obranu, udělám to," svěřil se Stachovskij, který často trénoval i v Prostějově.

K aktivním zálohám se připojili také bývalý profesionální mistr světa v těžké váze a olympijský vítěz v boxu Vladimir Kličko a jeho starší bratr Vitalij, který je starostou Kyjeva.

"Mrzí mě, že svět nereagoval sankcemi už v roce 2014, kdy Rusko anektovalo na Krymu. Kdyby tehdy přišla současná reakce, nemuseli jsme teď mít takové problémy," prohlásil Stachovskij.

