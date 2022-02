Stachovskij se připojil k aktivním zálohám. Se zbraní v ruce chce bránit svou vlast

"Samozřejmě chci bojovat, to je jediný důvod, proč se snažím dostat zpátky. Zapsal jsem se do záloh. Nemám vojenskou zkušenost, ale dokážu zacházet se zbraněmi," řekl Stachovskij Sky News.

Nyní šestatřicetiletý tenista vyhrál na ATP Tour čtyři turnaje ve dvouhře a čtyři ve čtyřhře. V roce 2013 šokoval vítězstvím nad Švýcarem Rogerem Federerem ve druhém kole Wimbledonu.

"Můj otec a bratr jsou lékaři. Jsou vystresovaní, ale jsem s nimi v častém kontaktu - spí ve sklepě. Nikdo z nás nevěřil, že se tohle stane, a stalo se to," uvedl Stachovskij.

K aktivním zálohám se připojil tento měsíc mimo jiné bývalý profesionální mistr světa v těžké váze a olympijský vítěz v boxu Vladimir Kličko, jehož starší bratr Vitalij je starostou Kyjeva.

I have never been more proud of my fellow countrymen!! Ukrainian military personnel !!! Be strong !! Many more are coming home to help you !!