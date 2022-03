Tenis hraje za mír. Tenisové organizace pomohou Ukrajině darem ve výši 700.000 dolarů

Peníze podle agentury AP obdrží fond na pomoc Ukrajině a tamní tenisová federace.

Zmíněné tenisové organizace také spustily kampaň "Tenis hraje za mír". Její součástí bude distribuce stuh, kterými hráči mohou podpořit Ukrajinu během nadcházejícího turnaje v Indian Wells.

Tennis Plays for Peace is our joint initiative to assist the humanitarian relief efforts for the war in Ukraine.



