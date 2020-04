Tenis se do normálu jen tak nevrátí, pauza bude delší, myslí si Nadal

Tenisové dění je přerušeno už od začátku března a k jeho obnovení dojde nejdříve 13. července, přičemž se o víkendu objevila informace, že nás čeká další posun termínu restartu sezony až na 3. srpna.

V srpnu je na programu sezona amerických betonů, která má na přelomu srpna a září vyvrcholit grandslamovým US Open, kde by měl Nadal obhajovat loňský triumf. Jenže situace ve Spojených státech je nejhorší na celém světě. Podle Nadala nepomůže ani to, pokud se bude hrát za zavřenými dveřmi, tedy bez diváků.

"Já jsem pesimista, tenis se do normálu jen tak nevrátí. My tenisté každý týden cestujeme, měníme hotel, navštěvujeme různé země. I kdyby se hrálo bez diváků, tak potřebujete pro uskutečnění turnaje hodně lidí. Hrát na mezinárodní úrovni je teď velký problém. Tohle jsou těžké časy pro všechny."

Nadal doufá, že momentální situace ve světě bude trvat jen několik měsíců. "Vypadá to, že se situace ve světě postupně zlepšuje. Máme za sebou neskutečně těžký měsíc a půl. Doufám, že to nebude trvat roky, ale jen měsíce, protože to má obrovský dopad na ekonomiku. Mnoho lidí ztratí práci."

Až se tenis zase rozjede, budou hráči podle Nadala muset rychle zapracovat na kondici. "Bude velmi těžké se dostat zpět do formy. Čím dříve budeme moci zase začít naplno trénovat, tím líp pro nás. Ale ohledně mezinárodních turnajů, tam jsem pesimistou, pauza bude delší. Teď jsou však důležitější věci než tenis."

Kromě US Open by měl 19násobný grandslamový šampion obhajovat titul také na French Open, které bylo přeloženo na přelom září a října. Pokud by se mu podařilo jeden z loňských triumfů obhájit, vyrovnal by v počtu grandslamových trofejí rekordmana Rogera Federera.