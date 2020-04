Tenis nejspíše čeká další odklad. Turnaje se vrátí až 3. srpna, hlásí španělský list Marca

Vše začalo 9. března, kdy byl zrušen prestižní turnaj v Indian Wells. Po pár dnech se ATP rozhodla přerušit sezonu do 26. dubna, WTA pauzu natáhla ještě o další týden. Poté se obě organizace domluvily na přerušení do 7. června a momentálně je obnovení tenisového dění naplánováno až na 13. července.

Ani toto datum ale nevypadá kvůli momentální situaci ve světě a obzvláště ve Spojených státech, které jsou nejhůře zasaženou zemí, optimisticky. Podle španělského listu Marca nejvyšší představitelé ATP a WTA o 13. červenci stále jednají a nejspíše se nevyhneme v pořadí už čtvrtému odkladu termínu restartu sezony. Ten by měl být nově stanoven na 3. srpna.

Mužský tenis by tak přišel celkem o osm turnajů, nehrálo by se v Hamburku, Newportu, Bastadu, Los Cabos, Gstaadu, Umagu, Atlantě ani Kitzbühelu. Ženy by ztratily možnost zúčastnit se podniků v Bukurešti, Lausanne, Palermu, Jūrmale a akcí WTA 125k v Karlsruhe a New Havenu.

Pro obě tour by k návratu došlo ve Washingtonu, ženy mají od 3. srpna naplánován ještě turnaj v kalifornském San José.