Tenisový svět Federera miluje, ale má i kritiky. Čím fanoušky naštval tentokrát?

Federer si naposledy proti sobě část fanoušků poštval kvůli tomu, že nechvalně proslulému australskému moderátorovi Alanovi Jonesovi ve videu poděkoval za jeho práci a popřál jen to nejlepší v důchodu. "Chci ti popřát jen to nejlepší a poblahopřát ti k 35leté úžasné kariéře, opatruj se."

Jones, který v minulosti trénoval rugbyový tým Wallabies a momentálně působí v rádiu, je známý pro své kontroverzní výroky. V minulosti podnikl nepřátelský útok proti australské premiérce Julii Gillardové i novozélandské premiérce Jacindě Ardernové. Druhou jmenovanou nazval šaškem a australskému premiérovi Scottovi Morrisonovi doporučil, aby ji profackoval a nacpal ponožku do krku.

Federerovo přání vyvolalo kritiku tenisových fanoušků. "Doufám, že si někdy Federer přečte všechny ty rasistické a sexistické výroky Jonese. Jsem smutný, že mu tohle popřál. Snad si přečte, co všechno Jones udělal." "Prosím smaž to video s přáním tomu odpornému Jonesovi. Je to rasista, misogyn a surovec," napsal další.

Federer není kritizován poprvé. V lednu si na švýcarskou hvězdu posvítila klimatická aktivistka Greta Thunbergová, když podepsal sponzorskou smlouvu s Credit Suisse, která investuje do fosilních paliv.

Své kolegy ani některé fanoušky nepotěšil, když před pár dny hlásal, že nechce hrát před prázdnými tribunami a k restartu sezony by mělo dojít až ve chvíli, kdy budou moci být tenisové areály alespoň trochu zaplněny fanoušky. "Co kdybychom se na tour vrátili, až to bude bezpečné a hráči ve finanční krizi konečně zase budou mít nějaké příjmy. Typické sobectví Federera," napsal aktuálně 204. hráč světa Andrew Harris.