Tenistky na Prague Open mají zamluvený celý hotel. Kurty se budou dezinfikovat

"Je to precizní a striktní a chceme to po všech, protože když bude někdo vybočovat, celý systém opatření by nefungoval. Hráčky jsou profesionálky, nestěžují si a je vidět, že se těší do hry," řekl novinářům prostřednictvím video konference ředitel turnaje David Trunda.

Manuál WTA má jasná pravidla. Každá hráčka může mít jen jednoho člena doprovodu, kromě zápasů, tréninků, cvičení a stravování je povinnost nosit roušky a nedoporučuje se chodit mimo vymezené prostory (tenisový areál a hotel).

Proto mají organizátoři turnaje vyblokovaný celý hotel Vienna House Diplomat v Praze. "Osm pater, v jednom jsou tenistky, v dalším zástupci WTA, v jiném třeba řidiči a v dalším zdravotníci - lékař, maséři a fyzioterapeuti," popsal Trunda. V hotelu bydlí i některé z českých tenistek, hráčky žijící v Praze ale můžou zůstat doma.

Z hotelu trvá cesta do Stromovky čtvrt hodiny a auta s hráčkami budou zajíždět rovnou do tenisového klubu, který je jinak pro veřejnost uzavřen. Na turnaj je připraveno pět set ručníků a v té souvislosti na kurtech nově v rozích háčky. "Dezinfekční četa bude po každém utkání před tím dalším kurt a lavičky dezinfikovat," uvedl Trunda a dodal, že i ledničky s pitím u kurtů se po každém zápasu budou měnit a čistit.

Každému se změří v areálu teplota při příjezdu a odjezdu. Hráčky mají údajně v mobilu i speciální aplikaci od WTA, kam se informace zaznamenávají.

"Věřím, že jsme dobře připraveni, a i když se situace mění každou chvíli, tak to bude stát za to," řekl Trunda. Náklady, které vzhledem k opatřením akci prodražují, zatím nechtěl vyčíslit. "Odhad máme, ale řekneme si po turnaji."

Hrát se začne v sobotu, kdy je na programu kvalifikace, hlavní soutěž se rozběhne v pondělí. Diváci mají přístup do hlediště zakázán a výkony českých hráček například včetně Markéty Vondroušové či hvězdné Rumunky Simony Halepové uvidí v televizi.

Pokud by některá z hráček měla pozitivní test na Covid-19, turnaj by to podobně jako ten v Palermu nemělo ohrozit. Akce skončí jen pro infikovanou osobu. "Všechno je nastaveno tak, aby turnaj mohl dál pokračovat," potvrdil Trunda.