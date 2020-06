Tenistky v Charlestonu opět limitoval déšť. Matteková-Sandsová poslala svůj tým do vedení 3-2

CREDIT ONE BANK INVITATIONAL - V Charlestonu včera pokračoval turnaj týmů Credit One Bank Invitational. Po dvou dnech, během nichž se kvůli dešti nestihly odehrát tři z osmi naplánovaných zápasů, vede Team Peace kapitánky Bethanie Mattekové-Sandsová 3-2 na zápasy. Právě Matteková získala aktuálně rozdílový bod, když porazila 6-1 6-3 olympijskou šampionku Monicu Puigovou z Portorika.

V Charlestonu se letos v dubnu nemohl kvůli pandemii koronaviru odehrát tradiční podnik WTA na zelené antuce. Pořadatelé tak o dva měsíce později připravili alespoň akci bez diváků za přísných hygienických podmínek.



Na šestidenním turnaji Credit One Bank Invitational startují dva osmičlenné týmy - Team Peace kapitánky Bethanie Mattekové-Sandsové a Team Kindness kapitánky Madison Keysové.



V úterý se měly odehrát čtyři dvouhry, od středy do soboty jsou v plánu vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra a vyvrcholit má akce 'super nedělí', kdy budou na programu čtyři čtyřhry. Celkem tedy dojde na 24 zápasů a ve hře je dohromady 48 bodů - první dva dny je výhra za 1 bod, další dva dny za 2 body a o víkendu bude mít vítězný zápas cenu 3 bodů.



První dva dny ale pořadatelům nepřálo počasí a odehrát se stihlo jen 5 z 8 duelů. Ve středu se nejprve dohrál zápas mezi Amandou Anisimovovou a Daniellou Collinsovou, která neudržela vedení 4-1 z předchozího dne a prohrála 5-7 4-6.



"Jakmile jsem se trochu uklidnila, našla jsem svůj rytmus a tlačila se více do svých úderů. Včera jsem byla rozhodně nervóznější, protože mám zodpovědnost za tým a to je vždy těžší," komentovala Anisimovová.



Team Peace tak prohrával 1-2, ale než začalo pršet, vývoj otočil. Australanka Ajla Tomljanovicová nejprve smetla 6-1 6-2 domácí Shelby Rogersovou a sama kapitánka Bethanie Matteková-Sandsová pak přehrála 6-1 6-3 Portoričanku Monicu Puigovou.







Rozehrán byl ještě vůbec první deblový zápas, v němž Kanaďanka Eugenie Bouchardová s Collinsovou získaly první set proti páru Sloane Stephensová a Amanda Anisimovová. Vůbec se na kurt nedostaly Běloruska Viktoria Azarenková s domácí Jennifer Bradyovou a Američanky Caroline Dolehideová s Madison Keysovou.



Důvod? "Purple Rain".