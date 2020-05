Těžko si lze představit, že se ještě letos bude hrát, obává se Wawrinka

Sezona je zatím přerušená do 12. července. Pak mají na řadu přijít turnaje na severoamerických betonech, ale vzhledem k situaci ve Spojených státech, které jsou pandemií koronaviru nejhůře zasaženou zemí, to moc pravděpodobně nevypadá. O osudu US Open Series se má rozhodnout v červnu.

Mnohem reálnější je restart v září na evropské antuce, na starém kontinentu už se přece jen situaci postupně daří dostávat pod kontrolu. Ani tomu však Wawrinka příliš nevěří. "Těžko si lze představit, že se tenisová sezona rozjede ještě letos. Tenis je globální sport a to je v koronavirové době velkým problémem. Musíme počkat, až zase otevřou hranice a bude možné znovu cestovat. Tenis se k normálu vrátí jako jeden z posledních sportů."

Také trojnásobný grandslamový šampion poukázal na to, že ani hrát bez diváků nemusí pomoct. "I když by se hrálo bez diváků, tak se o organizaci turnaje stará velký počet lidí. Například na French Open nestačí 50 lidí, aby se mohl turnaj konat. Všechno je možné, ale letos se asi už na kurty nedostaneme," dodal pro francouzský list L’Equipe.

Podobný názor má i další trojnásobný grandslamový vítěz Andy Murray.