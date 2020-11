Thiem a Medveděv svádí souboj o první triumf na Turnaji mistrů

Finalista loňského US Open Daniil Medveděv ve svém celkově 15. finále bojuje o 10. titul. Tři nejcennější získal na akcích Masters 1000 (Cincinnati 2019, Šanghaj 2019 a Paříž 2020). Na Turnaji mistrů hraje 24letý Rus podruhé, loni ve skupině nevyhrál ani jeden zápas, letos prošel bez porážky až do finále.



27letý Rakušan Dominic Thiem, jenž před dvěma měsíci na US Open získal první grandslamový titul, v 28. finále usiluje o 18. trofej a první z Turnaje mistrů. Na něm hraje popáté, loni ve finále prohrál s Tsitsipasem.



Thiem vede ve vzájemné bilanci 3-1. Naposledy Medveděva porazil 3-0 na sety v semifinále letošního US Open.



Ať získá trofej kdokoli, stane se králem Turnaje mistrů poprvé a zároveň bude šestým jiným vítězem závěrečné akce sezony za posledních šest let. To se dosud stalo jen v sezonách 1974-1979 (Vilas, Nastase, Orantes, Connors, McEnroe, Borg). Letos turnaj pozná už pátý rok po sobě nového šampiona.



Pokud Medveděv Thiema porazí, stane se prvním tenistou, který na Turnaji mistrů porazí všechny tři současné hráče Top 3. V historii na okruhu ATP se to povedlo pouze třem hráčům: Borisi Beckerovi ve Stockholmu 1994, Djokovičovi v Montréalu 2017 a Davidu Nalbandianovi v Madridu 2017, kdy jako jediný porazil na jednom turnaji Rogera Federera, Nadala i Djokoviče.

• TURNAJ MISTRŮ 2020 •

Londýn, tv. povrch / hala, 5.700.000 dolarů

nedělní výsledky (22. 11. 2020) • Dvouhra - finále • 19:15 | Medveděv (4-Rus.) - Thiem (3-Rak.) • Čtyřhra - finále • Koolhof/Mektič (5-Niz./Chorv.) - Melzer/Roger-Vasselin (7-Rak./Fr.) 6-2 3-6 10-5