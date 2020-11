Koolhof s Mektičem slaví premiérový titul. Jako první to dokázali na Turnaji mistrů!

TURNAJ MISTRŮ - Kvalifikovat se na Turnaj mistrů bez jediného titulu? Nestává se to často, nicméně možné to je. Ale získat premiérový titul ve čtyřhře právě až na Turnaji mistrů, tak to se dnes stalo poprvé v 46leté historii této prestižní soutěže. Povedlo se to Nizozemci Wesley Koolhofovi s Chorvatem Nikolou Mektičem, kteří ve finále zdolali rakousko-francouzské duo Jürgen Melzer a Edouard Roger-Vasselin.