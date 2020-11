Medveděv zdolal Thiema a na Turnaji mistrů slaví nejcennější triumf

Daniil Medveděv se po US Open dostal na pár týdnů do útlumu, ale v závěru sezony našel skvělou formu a zakončil ji sérií deseti výher a životním triumfem.



24letý Rus dva týdny po vítězství na Masters 1000 v Paříži ovládl také prestižní Turnaji mistrů. Zatímco loni v Londýně při svém debutu prohrál všechny tři zápasy ve skupině, letos v pěti utkáních nenašel přemožitele.



Medveděva nezastavil předloňský šampion Němec Alexander Zverev, argentinský nováček Diego Schwartzman ani tři nejlepší tenisté současnosti: Novak Djokovič, Rafael Nadal a Dominic Thiem.



Poté, co včera Medveděv otočil přes tie-break souboj s Nadalem, si v dnešním finále poradil podobným způsobem také s o tři roky mladším Rakušanem Thiemem, kterého udolal po 2 hodinách a 42 minutách boje 4-6 7-6 6-4 a vzájemnou bilanci upravil na 2-3. Hráče Top 10 porazil posedmé v řadě.



Medveděv se stejně jako v semifinále s Nadalem pomaleji rozjížděl. Dělal více chyb než letošní Thiem a o servis přišel v prvním setu v páté hře. Sice v ní už vedl 40-0, ale pak dal i smeč do sítě a při brejkbolu udělal dvojchybu.



První set už Rus nezachránil a vyrovnaný druhý rozhodl v tie-breaku, v kterém od stavu 0-2 získal sedm bodů v řadě. Od té doby byl na kurtu lepší. Za stavu 1-1 ve třetím setu ještě nevyužil ani jeden ze tří brejkbolů, ale uspěl na 3-2. Poprvé vzal Thiemovi servis a při svém podání už nezaváhal.



V O2 Areně se hrálo kvůli koronaviru bez diváků a Medveděv se po výhře ani neradoval. Jen došel k síti, počkal na Thiema, kterému podal ruku. Zaťal vítězně pěst až o chvilku později na výzvu kameramana.







"Byl to skvělý zápas, jeden z mých nejlepších proti skvělému soupeři," řekl při slavnostní ceremonii Medveděv, který jako neporažený vítěz v Londýně vydělal 1,564 milionu dolarů, v přepočtu přes 34,7 milionu korun.



Medveděv se stal prvním tenistou, který na Turnaji mistrů porazil všechny tři současné hráče Top 3. V historii na okruhu ATP se to dosud povedlo pouze třem hráčům: Borisi Beckerovi ve Stockholmu 1994, Djokovičovi v Montréalu 2017 a Davidu Nalbandianovi v Madridu 2017.



Finalista loňského US Open Medveděv ve svém celkově 15. finále vybojoval 10. titul. Pohár pro vítěze Turnaje mistrů zařadí před tři trofeje z podniků Masters 1000 (Cincinnati 2019, Šanghaj 2019 a Paříž 2020).



Medveděv se stal už šestým jiným vítězem závěrečné akce sezony za posledních šest let. To se stalo jen v sezonách 1974-1979 (Vilas, Nastase, Orantes, Connors, McEnroe, Borg). Letos turnaj poznal pátý rok po sobě nového šampiona.

Singles champions in London



09: Davydenko

10: Federer

11: Federer

12: Djokovic

13: Djokovic

14: Djokovic

15: Djokovic

16: Murray

17: Dimitrov

18: Zverev

19: Tsitsipas

20: Medvedev@DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/Ld2iETrLq8 — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020



27letý Thiem, jenž před dvěma měsíci na US Open získal první grandslamový titul, si zahrál finále Turnaje mistrů druhý rok po sobě, ale znovu prohrál. Loni padl ve třech setech se Stefanosem Tsitsipasem.



"Jsem samozřejmě zklamaný, ale zároveň na sebe pyšný, protože jsem hrál celý týden výtečně," hodnotil Thiem.







Turnaj mistrů se hrál podvanácté a naposledy v Londýně. První a poslední ročník v metropoli Velké Británie vyhráli jediní ruští šampioni, v roce 2009 triumfoval Nikolaj Davyděnko. Příští rok se turnaj uskuteční v italském Turíně.



Ve čtyřhře triumfovali Nizozemec Wesley Koolhof a Chorvat Nikola Mektič, kteří jako první v historii získali první společný titul na Turnaji mistrů.