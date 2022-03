Thiem měl den po comebacku pozitivní test na Covid-19

Předloňský vítěz US Open Dominic Thiem byl den po svém návratu k tenisu po dlouhé zdravotní pauze pozitivně testován na Covid-19. Je tak ohrožen start rakouského tenisty na turnaji ATP Tour v Marrákeši, kde se chtěl představit příští týden.

Osmadvacetiletý Thiem v úterý na challengeru v Marbelle absolvoval první zápas od loňského června a prohrál 3-6 4-6 s Argentincem Pedrem Cachínem. Tři čtvrtě roku bývalá světová trojka nehrála kvůli problémům se zápěstím.

"Vypadá to, že dobré zprávy v poslední době moc dlouho nevydrží. Včera večer jsem se po večeři necítil dobře a neměl jsem dobrou noc. Poté, co se u mě objevily slabší příznaky, rozhodl jsem se nechat si dnes ráno udělat test, který vyšel pozitivní na Covid-19. Teď musím počkat, jak se to vyvine," uvedl na Instagramu Thiem ke svému dalšímu programu.