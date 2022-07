Thiem po 426 dnech a sérii 10 porážek vyhrál zápas na turnaji ATP

Dominic Thiem se loni herně i výsledkově trápil. Poslední výhru zaznamenal 12. května 2021 v Římě, poté čtyřikrát po sobě prohrál. Poslední zápas ani nedohrál, neboť si na trávě na Mallorce po pádu poranil zápěstí a vzdal.



Zraněné zápěstí pak léčil dlouhých devět měsíců, než se letos na konci března na kurty vrátil. Dlouhá pauza se však výrazně podepsala na jeho hře a bývalý třetí hráč světa sbíral jednu porážku za druhou i proti papírově slabším soupeřům.



Včetně challengeru prohrál sedmkrát v řadě, než minulý týden na domácím challengeru v Salcburku porazil krajana Filipa Misolice a ukončil 419 dní dlouhé čekání na vítězný zápas.



A dnes na antuce ve švédském Bastadu ukončil také sérii devíti turnajů ATP, na nichž vypadl vždy hned v úvodním kole. První výhru na turnaji ATP po 426 dnech vybojoval proti Finu Emilu Ruusuvuorimu, kterého zdolal po obratu 3-6 6-1 7-6.



Osmadvacetiletý Rakušan přitom neměl vůbec dobrý vstup do zápasu. Už za stavu 1-5 čelil setbolu, další odvrátil v následném gamu při svém podání, ale první set už nezachránil. V dalším průběhu ale předvedl svůj zřejmě nejlepší výkon po návratu a vývoj otočil.



Ve druhém setu od stavu 1-1 a 0-40 při svém servisu získal 21 z 25 fiftýnů a vynutil si třetí dějství. V něm sice prohrával 0-2 a nepotvrdil brejk, na 4-3, v rozhodujícím tie-breaku se už ale o vítězství připravit nenechal. Soupeř mu při mečbolu pomohl dvojchybou.







"Už to trvalo hodně dlouho. Poslední výhru jsem měl v Římě 2021, připadá mi to jako jiný svět. Hodně věcí se od té doby stalo, byly to těžké časy," řekl Thiem. V osmifinále na švédské antuce ho čeká čtvrtý nasazený Španěl Roberto Bautista.



Aslan Karacev v Bastadu porazil 6-0 2-6 6-4 Itala Lorenza Sonegu, s nímž vyhrál i třetí vzájemný zápas 2-1 na sety, a teprve popáté z posledních 16 turnajů od Australian Open zvládl svůj úvodní zápas.



O první minisérii dvou výher po sobě od lednového Australian Open si Karacev zahraje s Hugem Gastonem (h2h 0-1). Francouzský tenista postoupil po skreči Gruzínce Nikoloze Basilašviliho.



Titul obhajuje z pozice nasazené jedničky Nor Casper Ruud, trio nejvýše nasazených doplňují Andrej Rubljov a Diego Schwartzman.