Thiem přežil třetí kolo. Kyrgiosovi utekl ze stavu 0-2 na sety

Nick Kyrgios vstoupil do zápasu odhodlaně a hned od začátku dostával Dominica Thiema pod tlak. Podával spodem, hrál údery mezi nohama a po dvou gamech se dostal do brejku.



Ten si bez problémů udržel a získal první set. V druhé sadě udeřil za stavu 4-4 a set ukončil čistou hrou. Za stavu 2-0 měl hned v úvodním gamu třetího dějství dva brejkboly, ale možná klíčový okamžik zápasu nezvládl. Vzápětí poprvé čelil brejkbolům, servis neudržel a Rakušan se vrátil do hry.



Zatímco Kyrgios mohutně podporován publikem ztrácel koncentraci, Thiem hrál čím dál jistěji a soustředil se na každou výměnu. I proto v dalším průběhu udržel všechny své servisy a nakonec po téměř třech a půl hodinách boje zvítězil 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4.



Pětadvacetiletý Australan prohrál zápas, v němž vedl 2-0 na sety, teprve potřetí v kariéře a opět na domácím grandslamu. Letos nedokázal obhájit loňské osmifinále.



Naopak Thiem se potřetí dostal ze stavu 0-2. Poprvé se mu to povedlo na US Open 2014 proti Lotyši Ernestsi Gulbisovi, podruhé na Australian Open 2018 proti Američanu Denisu Kudlovi.



V osmifinále bude loňský finalista Thiem čelit Bulharu Grigoru Dimitrovovi, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2-3.



"Je tady asi nejrychlejší povrch, na kterém jsem kdy hrál. To bude Grigorovi vyhovovat. Budu se teď snažit odpočinout a co nejlépe se na zápas připravit," řekl Thiem.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů

pondělní výsledky (12. 02. 2021) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Fritz (USA) 7-6(1) 6-4 / po druhém setu Thiem (3-Rak.) - Kyrgios (Austr.) 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4 A. Zverev (6-Něm.) - Mannarino (32-Fr.) 6-3 6-3 6-1 Karacev (Rus.) - Schwartzman (8-Arg.) 6-3 6-3 6-3 Auger-Aliassime (20-Kan.) - Shapovalov (11-Kan.) 7-5 7-5 6-3 Raonic (14-Kan.) - Fucsovics (Maď.) 7-6(2) 5-7 6-2 6-2 Dimitrov (18-Bulh.) - Carreño (15-Šp.) 6-0 1-0 / skreč C. Lajovič (23-Srb.) - Martínez (Šp.) 6-7(6) 7-5 6-1 6-4