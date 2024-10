Thiem při své rozlučce ve Vídni porazil Zvereva. Pocty se dočkal i od tenisových legend

Dominic Thiem v roce 2020 vyhrál svůj první grandslamový titul na US Open, zahrál si finále na Turnaji mistrů a vyšplhal se na třetí místo žebříčku ATP. Jeho kariéru však o rok později přibrzdilo zranění zápěstí. Od té chvíle už herní projev rakouského tenisty nebyl takový jako dřív.

Vítěz 17 titulů na okruhu ATP už se nedostal do formy, kterou měl před zdravotními komplikacemi a rozhodl se ukončit profesionální tenisovou kariéru.

"Sezona 2024 bude moje poslední, na konci roku ukončím kariéru. Moje zápěstí na tom není tak, jak bych chtěl. Přemýšlel jsem o tomhle rozhodnutí velmi dlouho," řekl Thiem ve svém videu na sociálních sítích.

Jako poslední turnaj si vybral domácí pětistovku ve Vídni, kde v roce 2019 slavil titul. Ještě před svým oficiálním zápasem prvního kola uspořádal v neděli speciální rozlučku, ve které se utkal v exhibičním setu se svým rivalem a kamarádem Alexanderem Zverevem, kterého porazil před čtyřmi lety ve finále US Open.

Thiem and Zverev put on a show, with the home hero emerging victorious

"Byla to neuvěřitelná cesta. Byli jste těmi nejdůležitějšími, soupeři a přáteli a vždy mi bylo potěšením být s vámi. Jsem moc rád, že jste dnes tady,“ řekl Thiem poté, co prišel na kurt, kde byli i jeho rivalové z ATP Tour Frances Tiafoe, Matteo Berrettini a Jack Draper. Ale také jeho bývalý kouč Nicolas Massu a legendy německého tenisu Boris Becker a Tommy Haas.

Během závěrečné ceremonie vzdali poctu Thiemovi i největší tenisové legendy Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, kteří se objevili v předem natočeném videu. Rakušan je jedním z pouhých dvou hráčů (vedle Andyho Murrayho), kteří získali alespoň pět vítězství proti každému z 'velké trojky'.

Before @domithiem kicks off his final #ErsteBankOpen campaign on Tuesday, he was honored for his remarkable career at a farewell event with fellow players, family, friends and fans!