Thiem se po zranění zápěstí vrátí po půlroční pauze v prosinci v Abú Zabí

Dominic Thiem si pravé zápěstí poranil 22. června na turnaji na Mallorce. Ruku měl pět týdnů v ortéze a léčba se vyvíjela dobře. Po návratu na tréninkové kurty se ale potíže znovu ozvaly.



Osmadvacetiletý Rakušan se pak po dohodě s lékaři rozhodl pro dlouhodobější konzervativní léčbu místo operace. Přišel tak nejen o Wimbledon a olympiádu, ale také o obhajobu titulu na US Open i celý zbytek sezony.



Léčba byla úspěšná a Thiem se už připravuje na novou sezonu. Včera navíc svým fanouškům prostřednictvím sociálních sítí oznámil, že se do soutěžního tempa vrátí už v polovině prosince v rámci prestižní exhibice v Abú Zabí.



"Už se nemohu dočkat, až si příští měsíc zahraje svůj první soutěžní zápas. "Jsem moc rád, že moje rekonvalescence dál probíhá dobře. Dnešní magnetická rezonance nám ukázala, že se mé zápěstí výrazně zlepšilo," napsal Thiem.



Akce ve Spojených arabských emirátech je pro pozvané tenisty generálkou na novou sezonu. Letošní podmínkou startu je pro tenisty očkování proti Covidu-19, s tím ale Thiem nemá problém.



"Je jasné, že na cestu do Austrálie bude potřeba být očkovaný. A já mohu oznámit, že už očkovaný jsem," prohlásil bývalý třetí hráč světa, který vinou zranění klesl v žebříčku ATP na 12. místo.



Turnaj v Abú Zabí se bude konat od 16. do 18. prosince a pozvánku už dostali Nor Casper Ruud a Kanaďan Denis Shapovalov. Po zranění nohy plánuje návrat také Rafael Nadal, oficiálně na startovní listině ale ještě není. Na akci žen si zahrají olympijská vítězka Belinda Bencicová ze Švýcarska a britská vítězka letošního US Open Emma Raducanuová.