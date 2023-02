Thiem stále věří v návrat mezi elitu: Pořád to v sobě mám, kdyby ne, tak už nehraju

Dominic Thiem vybojoval na US Open 2020 svůj jediný dosavadní grandslamový titul a svěřil se, že si po triumfu v New Yorku prošel syndromem vyhoření. K tomu se přidalo vážné zranění zápěstí, které léčil skoro rok. Devětadvacetiletý Rakušan se od loňského března marně snaží o návrat mezi elitu, v nějž ale stále věří. "Pořád to v sobě mám, kdyby ne, tak už nehraju."

Od Thiema se očekával první grandslamový triumf mnohem dříve. Bývalý třetí hráč světa si o něj zahrál na French Open 2018-19 a na Australian Open 2020, ovšem dočkal se ho až před necelými třemi lety na US Open. Zbytek sezony měl ještě solidní, po čtvrtfinále na French Open a ve Vídni byl velmi blízko prvenství na prestižním Turnaji mistrů.

Od začátku předloňského roku je však v krizi. Sezonu 2021 musel kvůli zranění zápěstí ukončit už před Wimbledonem, na kurty se vrátil skoro po roce na konci března a prohrál úvodních sedm zápasů. Po poslední finálové účasti (Turnaj mistrů 2020) odehrál celkem 64 soutěžních duelů a dokázal vyhrát jen polovinu z nich, dokonce vypadl z Top 300 žebříčku.

Částečnou vinu na tom všem mají syndrom vyhoření, kterým si prošel po triumfu ve Flushing Meadows, a také časté zdravotní potíže. "Po US Open jsem ztratil motivaci. Někteří hráči chtějí po velkém úspěchu ihned další a okamžitě touží po dalším grandslamovém titulu. To nebyl můj případ, já jsem v tomhle jiný. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si uvědomil, že jsem na sebe přísnější než ostatní. Zároveň jsem se naučil, že tohle si musím v hlavě srovnat sám, jen já to můžu ovlivnit," svěřil se majitel 17 trofejí.

Rodák z Vídeňského Nového Města se sice na začátku letošní sezony vrátil do Top 100, ale hrozí mu, že z ní zase rychle vypadne. V aktuálním roce totiž nemá vůbec dobrou formu, recept nenašel na Soonwoo Kwona v Adelaide, Andreje Rubljova na Australian Open ani Bornu Čoriče a Bornu Goja v Davis Cupu, dokonce ani s jedním neuhrál set. Navíc si v Melbourne přivodil zranění mezižeberního svalu. Přitom se v posledních měsících předchozí sezony začal konečně rozjíždět a dosáhl na několik čtvrtfinále a semifinále na nejvyšší úrovni.

Čtyřnásobný grandslamový finalista ale stále věří v návrat mezi elitu a do nejlepší formy. "Pořád to v sobě mám. Stačí mi, abych viděl malé náznaky, jsem si jistý, že to zase půjde. Kdyby to tam nebylo, tak už tu nesedíme, ukončím kariéru a budu žít jiný život. Stále však věřím. A jediné, co teď můžu udělat, je dál na sobě pracovat a trénovat."

"Období po triumfu na US Open pro mě není jednoduché. Musím tomu ale dát všechno a bojovat od prvního do posledního míče. Pak mám rozhodně šanci se mezi nejlepší vrátit," dodal.