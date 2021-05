Thiem v Paříži poprvé nezvládl první kolo! Proti Andújarovi neudržel vedení 2-0

Dominic Thiem loni v září vyhrál US Open a získal první grandslamový titul, ale letos bojuje se zdravotními problémy i ztrátou motivace.



Pouze na dvou turnajích vyhrál víc jak jeden zápas a psychickou pohodu nenajde ani na oblíbeném French Open, na kterém se v letech 2018 a 2019 dostal až do finále. Při svém celkově 8. startu vůbec poprvé vypadl hned v 1. kole.



Sedmadvacetiletý Rakušan přitom nad Pablem Andújarem, s nímž předtím vyhrál všechny tři antukové duely na okruhu ATP, vedl 2-0 na sety. 50 z 51 takových zápasů na tři vítězné sety nakonec dotáhl k vítězství (prohrál jen s Juanem Martínem del Potrem na US Open 2017), ale dnes náskok teprve podruhé v kariéře prohospodařil a neobhájí loňské semifinále.



Statistiky zápasu

Andújar - Thiem 4 esa 4 8 dvojchyby 7 62 %

1. podání 'in' 63 %

64 %

úsp. 1. podání 72 %

49 %

úsp. 2. podání 34 %

46 winnery 66 47 nevyn. chyby 61 25/31 hra na síti 25/38 7/17 brejkboly 6/19 172 celkem bodů 168 čas: 4:28

Španělský antukář Andújar, pro kterého skončilo pět z posledních šesti startů na pařížské antuce už v prvním kole, zvítězil po 4 hodinách a 28 minutách boje 4-6 5-7 6-3 6-4 6-4 a v 35 letech zaznamenal dva milníky naráz - na 23. pokus otočil zápas z 0-2 na sety a na 12. pokus porazil hráče Top 5.



"Je mi 35 let a nevím, jak dlouho ještě budu hrát. Proto je to pro mě velmi speciální vítězství. Prohrával jsem 0-2 na sety a podmínky nebyly jednoduché, proto jsem šťastný, že jsem nakonec dokázal zvítězit. Je to jako dárek k Vánocům," radoval e Andújar, který upravil svou bilanci s hráči Top 10 na 6-23. Vůbec poprvé je porazil dvakrát během jedné sezony, před dvanácti dny v Ženevě překvapil skalpem Rogera Federera.



O postup do 3. kola, které si v Paříži zahrál pouze v roce 2015 a dál nikdy nebyl, si osmifinalista US Open 2019 Andújar zahraje s Federicem Delbonisem, nebo Radu Albotem.



Po vyřazen Thiema už není ve spodní polovině pavouka dvouhry mužů žádný grandslamový šampion. Největšími favority na finále zůstávají Stefanos Tsitsipas a Alexander Zverev. Naopak v horní polovině pavouka jsou majitelé celkem 59 grandslamových titulů Rafael Nadal, Novak Djokovič, Roger Federer a Marin Čilič.



Grigor Dimitrov v úvodním kole vedl nad Američanem Marcosem Gironem 6-2, 6-4, 5-1 a 40-0, žádný ze tří mečbolů ale neproměnil, prohrál devět gamů v řadě a za stavu 0-3 ve čtvrtém setu kvůli bolestem zad vzdal.