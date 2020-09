Thiem v souboji největších favoritů s Medveděvem neztratil set. Ve svém prvním finále na US Open se utká se Zverevem

Druhé semifinále letošního US Open mezi Daniilem Medveděvem a Dominicem Thiemem bylo označeno za předčasné finále, jelikož se po diskvalifikaci Novaka Djokoviče jednalo o dva největší favority na triumf. Na dramatickou bitvu však nedošlo, Thiem vyhrál bez ztráty setu, přestože Medveděv měl šanci druhou a třetí sadu dopodávat a v obou měl setboly, a postoupil do svého prvního finále na US Open a celkově čtvrtého na grandslamech. V něm narazí na Alexandera Zvereva, který bude rovněž bojovat o premiérový grandslamový vavřín.

Dominic Thiem toho letos moc neodehrál. Po Australian Open, kde si zahrál své třetí grandslamové finále, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi, už stihl jen antukový podnik v Rio de Janeiru a poté přišla koronavirová pauza. Během ní byl nejlepší rakouský tenista velmi aktivní, ale po restartu sezony na Masters ve Flushing Meadows hned v úvodním zápase schytal výprask od Filipa Krajinoviče.

Na US Open ale přece jen potvrzuje roli jednoho z největších favoritů a v New Yorku si vybojoval další šanci získat premiérový grandslamový titul. Po cestě do finále ztratil jediný set, a to ve třetím kole s vítězem ročníku 2014 Marinem Čiličem. Největší dosavadní test ho čekal v dnešním semifinále proti Daniilovi Medveděvovi.

Oba hráči byli po šokující diskvalifikaci Novaka Djokoviče označeni za největší favority a jejich dnešní celkově čtvrtý souboj měl být předčasným finále, které slibovalo atraktivní a dramatickou podívanou. Nakonec se ale velké drama nekonalo a Thiem bez ztráty setu loňského finalistu Medveděva, jenž mezi nejlepší kvarteto letošního ročníku prošel bez ztráty setu, porazil celkem hladce 6-2 7-6(7) 7-6(5).

Velké drama se sice nekonalo, ale rozhodně viselo ve vzduchu. Úvodní dějství možná rozhodl sporný moment. Medveděv za stavu 2-3 na brejkbol Thiema trefil dlouhý první servis, který Rakušan zreturnoval a Medveděv poté zahrál do sítě, ale zároveň si ihned žádal zkontrolování svého servisu jestřábím okem. Umpirový sudí mu to však kvůli časové prodlevě neumožnil, přestože by kontrola dala za pravdu Medveděvovi, který byl poté hodně naštvaný. Thiem tak přišel k brejku a úvodní set už byl poté v jeho jasné režii.

Medveděv se ale nakonec uklidnil a ještě Thiemovi zle zatápěl. Klidně mohl vývoj utkání, ve kterém bylo mnohem více nevynucených chyb než vítězných úderů, ještě otočit, kdyby nebyl v klíčových momentech lepším hráčem jeho soupeř.

Medveděv hned v úvodním gamu druhé sady sebral Thiemovi podání a náskok brejku si pohodlně držel. Jenže jakmile měl set na servisu zakončit, tak selhal. V následujícím gamu navíc nevyužil pět brejkbolů, v tie-breaku neproměnil setbol a 70minutový dramatický set prohrál.

Podobný scénář se opakoval ve třetím dějství. Medveděv opět podával na zavření sady, dokonce měl i setbol, ovšem znovu velkou šanci zahodil a i tentokrát set ztratil ve zkrácené hře.

"Klidně jsem mohl prohrávat 1-2 na sety. Na konci setů jsem ale vytáhl svůj nejlepší tenis, oba tie-breaky byly neskutečné. Nemám tie-breaky příliš v oblibě, jsou psychicky strašně náročné," uvedl Thiem po zápase.

Aktuálně třetí hráč světa na US Open startuje posedmé a popáté hraje ve druhém týdnu. Postupem do finále již podruhé vylepšil své maximum, kterým bylo předloňské čtvrtfinále, v němž v tie-breaku rozhodující sady podlehl Rafaelovi Nadalovi. Navíc je vůbec prvním rakouským semifinalistou a teď už i finalistou amerického grandslamu v historii.

Zatímco Medveděv si bude muset na první letošní finále ještě počkat, Thiema čeká druhé letošní grandslamové finále, celkově čtvrté, a další útok na premiérový grandslamový vavřín. O ten neúspěšně bojoval předloni i loni na antukovém French Open, v obou případech byl nad jeho síly antukový král Nadal, a na letošním Australian Open, kde prohrál pětisetovou bitvu s Djokovičem. Jediným rakouským vítězem grandslamu je Thomas Muster (French Open 1995).

Tentokrát ale nebude 27letý Rakušan ve finále čelit nikomu z Big Three. Jeho nedělním soupeřem bude Alexander Zverev, který v prvním semifinále dnešního programu předvedl obrat z 0-2 na sety proti Pablovi Carreñovi a ve finále grandslamů je vůbec poprvé. Německého tenistu porazil v semifinále letošního Australian Open a zvýšil své vedení ve vzájemné bilanci na 7-2.