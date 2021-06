Thiem vzdal generálku na Wimbledon. Na Mallorce si poranil zápěstí

Úřadující vítěz US Open Dominic Thiem nedohrál týden před Wimbledonem svůj úvodní zápas na turnaji na Mallorce. Pátý hráč světového tenisového žebříčku vedl v prvním setu 5-2 nad Francouzem Adrianem Mannarinem, ale s poraněným pravým zápěstím musel utkání vzdát.

Sedmadvacetiletý Thiem tak v nepříliš vydařené sezoně utrpěl další ránu. Od květnového turnaje v Madridu vyhrál pouze jedno utkání a aktuálně si připsal už čtvrtou porážku za sebou.

I kvůli špatné formě a snaze o přípravu na obhajobu titulu na US Open se Thiem minulý týden vzdal startu na olympijském turnaji v Tokiu. Účast ve Wimbledonu ale plánoval.

A very unfortunate ending



Dominic Thiem retires vs Mannarino after appearing to injure his wrist while hitting a forehand at 5-2 up in the opening set in Mallorca...



Hope it's not too serious, @ThiemDomi! pic.twitter.com/pxOa6O6AXx