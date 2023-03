Tiafoe je poprvé v semifinále turnaje Masters. Medveděva bolesti kotníku nezastavily

Frances Tiafoe si na loňském US Open zahrál poprvé v semifinále grandslamu a nyní opět na domácí půdě v Indian Wells postoupil poprvé mezi kvarteto nejlepších na podniku Masters 1000.



25letý Američan ve čtyřech duelech neztratil ještě ani set. Poté, co potvrdil roli favorita proti Američanu Marcosi Gironovi, Australanu Jasonu Kublerovi a Chilanu Alejandru Tabilovi, si poradil i se světovou dvanáctkou Cameronem Norriem.



Osm zápasů neporaženého Brita, který před dvěma týdny v Riu de Janeiro získal po skalpu Carlose Alcaraze svou nejcennější antukovou trofej a předloni v Indian Wells slavil nejcennější triumf kariéry, přehrál 6-4 6-4.



Začátek zápasu byl kvůli dešti na chvíli přerušen, Tiafoea ale krátká pauza nevykolejila. V prvním setu nečelil jedinému brejkbolu a po brejku ze sedmé hry se ujal vedení. Ve druhé sadě sice o servis dvakrát přišel a za stavu 6-4 a 5-2 zápas nedokázal ukončit při svém podání, ale na druhý pokus duel uzavřel čistou hrou.



"Jsem vážně moc šťastný. Cítím, že když jsem mentálně v pohodě, tak jsem jedním z nejlepších hráčů na světě. Dnes to není jen o postupu do semifinále, ale také o skvělé výhře nad klukem, co hrál velmi dobře. Dokázal jsem vyhrát ve dvou setech, i když to na konci bylo trochu ošidné. Jsem fakt spokojený s tím, kde se teď moje hra nachází," pochvaloval Tiafoe.



"Jako hráč jsem ohromně vyrostl. Hraju chytře, dobře se pohybuju, držím se ve výměnách a nedávám soupeřům zbytečně moc bodů zadarmo. Udělal jsem obrovský pokrok," dodal spokojený 14. hráč světa.







O své největší finále si Tiafoe zahraje s Daniilem Medveděvem (h2h 1-4), s nímž prohrál všechny čtyři vzájemné souboje na tvrdém povrchu. Medveděv, který v únoru vyhrál tři turnaje po sobě, si ve čtvrtfinále poradil 6-3 7-5 se Španělem Alejandrem Davidovichem a vyhrál již 18. zápas po sobě.



27letý Medveděv letos na svém neoblíbeném pomalém povrchu v Indian Wells startuje pošesté a vůbec poprvé překonal osmifinále. Nezastavily ho ani bolesti kotníku, který si podvrtl o den dříve ve více než tříhodinovém souboji s Alexanderem Zverevem, ani nové krvavé zranění palce po dalším pádu.



"Vlastně jsem moc rád, že mě kotník moc nebolel, protože při rozcvičce mě bolel docela dost a nemohl jsem se dobře pohybovat. Ale vzal jsem si prášek proti bolesti a asi mi pomohl. Byl to naprosto šílený zápas, mohl bych o něm mluvit 15 minut. Jsem opravdu šťastný, že jsem postoupil," řekl pátý nasazený Medveděv.







O druhé semifinálové dvojici se rozhodně ve čtvrtek, kdy se utkají domácí obhájce titulu Taylor Fritz s Italem Jannikem Sinnerem a nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

středeční výsledky (15. 03. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Medveděv (5-Rus.) - Davidovich (23-Šp.) 6-3 7-5 Tiafoe (14-USA) - Norrie (10-Brit.) 6-4 6-4