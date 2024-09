Tiafoe na US Open postoupil po skreči Dimitrova, s krajanem Fritzem si zahraje o finále

US OPEN - Frances Tiafoe (26) na US Open podruhé postoupil do semifinále a vyrovnal tak své maximum na grandslamech. Ve čtvrtfinálovém klání mu za stavu 6:3, 6:7, 6:3, 4:1 vzdal Bulhar Grigor Dimitrov (33). Tiafoe tak doplnil Taylora Fritze (26) v čistě americkém semifinále a poprvé od roku 2006 bude ve finále domácí hráč.

Dimitrov – Tiafoe 3:6, 7:6, 3:6, 1:4 skreč

Frances Tiafoe na letošním US Open pokračuje ve skvělých výkonech a využil zaváhání některých favoritů. Američan v New Yorku postoupil po skreči Bulhara Grigora Dimitrova do druhého zdejšího a zároveň kariérního semifinále na grandslamech.

V první sadě získal Američan dvakrát soupeřovo podání, ani jednou na vlastním servisu nezaváhal a ujal se vedení. Ve druhé sadě neudržel náskok 4:1 a dějství nakonec ztratil v tie-breaku. Ve třetím a čtvrtém setu měl Tiafoe opět navrch, ale po páté hře ve čtvrtém dějství musel Bulhar utkání skrečovat. Trápilo ho zřejmě stejné zranění, kvůli kterému vzdal zápas ve Wimbledonu.

"Samozřejmě to není způsob, jakým bych chtěl postoupit, ale jsem rád, že to mám za sebou. Jsem tady v dalším semifinále. Neuvěřitelný. Ten zápas měl opravdu vysokou úroveň, ale takhle jsem to skončit nechtěl. Zejména pro mě a pro diváky. Ale uvidíte mě znovu proti jinému Američanovi. Pátek bude pekelný den," vzkázal Tiafoe po zápase.

Zkompletoval tak čistě americké semifinále proti Tayloru Fritzovi. New York tak v neděli poprvé od roku 2006 uvidí domácího finalistu. Naposledy se to povedlo Andy Roddickovi, který si jako poslední Američan zahrál o grandslamovou trofej před patnácti lety ve Wimbledonu. Grandslamové semifinále dvou amerických tenistů se odehrálo naposledy v roce 2005, kdy proti sobě stáli Andre Agassi a Robby Ginepri.

"Bude to největší zápas mého a Taylorova života. Bude to tak speciální. Známe se a hrajeme od svých 14 let. Vím, že jsme dva Američané, ale doufám, že mě podpoříte," dodal směrem k bitvě o finále.

An American Thriller.



In theaters Friday. pic.twitter.com/hlqfH4U4EM — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

S Fritzem se v minulosti potkal už sedmkrát a zvítězit dokázal pouze v prvním vzájemném duelu v Indian Wells v roce 2016. Na americké půdě je bilance vyrovnaná 1:1, na grandslamech se utkali pouze jednou před dvěma lety na Australian Open. Pro nasazenou dvanáctku to bude vůbec první semifinále na grandslamu.

Tiafoe se v letošní sezoně hodně trápil a vypadl z TOP 20 žebříčku. Formu našel až na tvrdých površích během US Open Series, když si zahrál semifinále ve Washingtonu a první finále na turnajích Masters v Cincinnati. Herní pohodu si přivezl i na poslední grandslam sezony, kde si stejně jako v roce 2022 postoupil mezi čtyři nejlepší a zabojuje o své premiérové finále na majorech.

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.