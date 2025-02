Tiafoe odstartoval halovou pětistovku v Dallasu třísetovou výhrou, Mannarino utrpěl další porážku

ATP DALLAS – Pátý nasazený Američan Frances Tiafoe (27) měl na úvod domácího halového turnaje ATP 500 v Dallasu nečekané potíže, když Tara Daniela (32) zdolal až ve třech setech 6:1, 3:6, 6:4. Francouzský veterán Adrian Mannarino (36) podlehl Australanu Rinkymu Hijikatovi (23) a utrpěl pátou porážku v řadě.

18. hráč světa Frances Tiafoe se v Dallasu představil poprvé od pětisetové porážky ve druhém kole Australian Open a začal skvěle. Proti Taru Danielovi z Japonska získal za necelou půl hodinu první set, ale ve druhém dvakrát neudržel podání a hladký start si zkomplikoval.

Nicméně na rozhodující sadu se dokázal zkoncentrovat. V jejím úvodu zlikvidoval brejkbol a byť na returnu nevyužil dva mečboly, následně při svém servisu zápas na čtvrtý pokus ukončil svým celkově 8. esem.

"Celkově to bylo dobré první kolo. V prvním setu jsem hrál vážně dobře, ale ve druhém jsem trochu sundal nohu z plynu. Každopádně mě těší, jak jsem se z toho dostal," komentoval Tiafoe vítězný start.

Sedmadvacetiletý Američan v Dallasu startuje potřetí a pokud chce minimálně zopakovat čtvrtfinále z předchozích dvou let, musí poprvé od loňské jízdy do semifinále US Open porazit dva soupěře po sobě. Od té doby se mu to nepovedlo již na osmi akcích v řadě. Jeho příštím soupeřem bude další Japonec Jošihito Nišioka, nebo krajan Brandon Nakashima.

V trápení pokračuje Adrian Mannarino, jenž podlehl 5:7, 3:6 Rinkymu Hijikatovi z Austrálie a utrpěl pátou poážku v řadě. V hlavní soutěži 36letý francouzský veterán prohrál dokonce poosmé po sobě. Australan si o čtvrtfinále zahraje s jediným českým zástupcem v soutěži Tomášem Macháčem, nebo Japoncem Keiem Nišikorim.

Svou třetí výhru na turnaji ATP a první mimo trávu v Newportu si připsal domácí Ethan Quinn. Kvalifikant z chvostu druhé světové stovky porazil 6:4, 6:2 outsidera Trevora Svajdu. O premiérové čtvrtfinále na hlavním okruhu si dvacetiletý Američan zahraje s dalším krajanem – obhájcem titulu a nasazenou trojkou Tommym Paulem, nebo Jensonem Brooksbym.

Nejvýše nasazenými jsou Fritz a Ruud

Turnaj v Texasu letos povýšil do kategorie ATP 500 a má štědrou dotaci přes tři miliony dolarů. Ve startovním poli figurují tři tenisté z TOP 10 – kromě loňského šampiona Paula také další Američan Taylor Fritz a Nor Casper Ruud.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dallasu