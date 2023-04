Tiafoe po 5 letech slaví druhý triumf. V Houstonu uspěl poprvé na antuce

Frances Tiafoe slavil dosud jediný titul v roce 2018 na domácím hardu v Delray Beach, od té doby ve finále čtyřikrát po sobě prohrál. V Houstonu se do finále turnaje ATP dostal pošesté v kariéře, z toho potřetí na antuce a poprvé mimo portugalský Estoril.



V Texasu startoval poprvé jako nasazená jednička a ve čtyřech zápasech neztratil ani set. Cesta za triumfem byla velmi netradiční, neboť kvůli deštivému počasí odehrál všechny duely během dvou dnů.



V sobotu 25letý Američan porazil krajana a dvojnásobného šampiona Steva Johnsona a Australana Jasona Kublera , neděli si v semifinále poradil 6-4 6-1 s Nizozemce Gijsem Brouwerem a ve finále s Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.



"Byla to absolutní válka a neuvěřitelné finále. Doufám, že jste si to všichni užili, protože o tom to je," řekl fanouškům během slavnostního ceremoniálu Tiafoe, které v hledišti překvapila svou přítomností přítelkyně Ayan Bloomfieldová. "Tohle je můj druhý titul a znovu na americké půdě. Díky všem!"



Semifinalista loňského US Open Tiafoe si druhým triumfem zajistil posun na 11. místo světového žebříčku, čímž vylepšil své dosavadní maximum.



23letý Etcheverry si zahrál finále podruhé v kariéře pouhý měsíc poté, co neuspěl v boji o titul na antuce v chilském Santiagu.



Tiafoe se nakonec po náročném víkendovém programu odhlásil z probíhajícího Masters 1000 v Monte Carlu, kde měl být soupeřem Jiřího Lehečky v prvním kole. Nejlepší Čech v žebříčku si zahraje s lucky loserem Emilem Ruusuvuorim z Finska.