Tiafoe ve Vídni otočil zápas se Sinnerem z 3-6 a 2-5. Ve svém největším finále vyzve Zvereva

ATP VÍDEŇ - Frances Tiafoe na halovém turnaji ATP 500 ve Vídni porazil 3-6 7-5 6-2 Itala Jannika Sinnera bojujícího o start na Turnaji mistrů, přestože ve druhém setu prohrával 2-5, připsal si třetí skalp hráče Top 20 během tří dnů a postoupil do svého třetího a dosud největšího finále. O druhý titul si 23letý Američan zahraje s Němcem Alexanderem Zverevem.

Frances Tiafoe nikdy neporazil dva hráče Top 20 během jednoho turnaje. Tento týden ve Vídni však vyřadil už tři takové soupeře.



Po světové trojce Stefanosi Tsitsipasovi a šestnáctce Diegu Schwartzmanovi dnes zdolal i jedenáctku Jannika Sinnera. 23letý Američan sice prohrával 3-6 a 2-5, k mečbolu ale o tři roky mladšího Itala nepustil, získal 11 z 13 posledních gamů a zvítězil 3-6 7-5 6-2.



"Říkal jsem si, že zápas pořád není ztracený a musím zabojovat. Zkusil jsem hrát na větší riziko a ukázalo se to jako správné rozhodnutí. Jsem megašťastný, že jsem to otočil a zahraju si tady finále," radoval se Tiafoe.



Sinner v hale našel přemožitele poprvé po sérii 11 zápasů a 22 setů bez porážky. Přesto v rakouské metropoli získal body, které ho aktuálně posunuly na poslední postupovou příčku v boji o Turnaj mistrů.







Tiafoe včetně kvalifikace neprohrál už šest utkání v řadě. Oba dosavadní finále si zahrál na turnajích ATP 250 před třemi lety na tvrdém povrchu v Delray Beach, kde triumfoval, a na antuce v Estorilu. Nyní ho čeká první finále v hale a první na akci kategorie ATP 500.



O druhý titul se rodák z Orlanda Tiafoe utká s olympijským vítězem a světovou čtyřkou Alexanderem Zverevem, s nímž prohrál 5 ze 6 vzájemných střetnutí.



24letý Němec v dnešním prvním semifinále porazil 6-3 6-3 španělského teenagera Carlose Alcaraze a popáté v sezoně postoupil do finále, v němž letos ještě neprohrál. Celkově má ve finálových duelech bilanci 17-9.