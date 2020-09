Tigová v Istanbulu ztratila jediný set, ve finále zdolala Bouchardovou a má první titul

Patricia Maria Tigová do Istanbulu nepřijela ve vůbec dobré formě. Po restartu sezony se zúčastnila čtyř turnajů a vyhrála jediný zápas. Na antuce v turecké metropoli přesto prožila nejlepší týden své kariéry.

Šestadvacetiletá Rumunka po cestě do svého třetího finále na turnajích WTA neztratila jediný set a svým soupeřkám Olze Danilovičové, nasazeným Misaki Doiové a Rebecce Petersonové a české kvalifikantce Tereze Martincové dohromady povolila jen 20 her.

Zatímco před pěti lety na tvrdém povrchu v Baku ani loni po mateřské pauze na domácí antuce v Bukurešti v souboji o titul neuspěla, na třetí pokus se jí povedlo premiérovou trofej urvat. V Istanbulu ve finále po dvouapůlhodinové bitvě, v níž potřebovala osm mečbolů, zdolala 2-6 6-1 7-6(4) finalistku Wimbledonu a bývalou světovou pětku Eugenii Bouchardovou.

V úvodním dějství měla jasně navrch Bouchardová. Šestadvacetiletá Kanaďanka si suverénně držela servis, slavila dva brejky a po 36 minutách vedla. Pak ale úplně odpadla, Tigová se naopak zlepšila a vyhrála devět z následujících deseti gamů. Za stavu 4-1 v rozhodujícím setu měla Rumunka dvě šance jít do vedení o dva brejky, to ale Bouchardová nedopustila.

Tigová měla první možnost zápas ukončit za stavu 5-4, kdy podávala na vítězství. Ani jeden ze tří mečbolů ovšem nevyužila. Další šance přišla za stavu 6-5, tentokrát si na příjmu vypracovala další tři mečboly, ale v řadě, ani ty s pořadovým číslem čtyři, pět a šest však neproměnila. Rozhodovat musel tie-break, v něm měla Tigová od začátku navrch a celkově osmý mečbol už využila.

