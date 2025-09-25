Trápení a konec v prvním kole. Siniaková nestačila na Potapovovou
Siniaková – Potapovová 3:6, 4:6
S optimismem mohla do duelu s Anastasií Potapovovou vstupovat Kateřina Siniaková. Ve dvou dosavadních vzájemných duelech na ni ruská tenistka uhrála pouhé dva gamy, oba duely navíc nedohrála.
Rodačka ze Saratova však na ze svého pohledu mizernou statistiku v úvodním setu žádný ohled nebrala. Do utkání vlétla ve velké pohodě a chybující české soupeřce nepřenechala ani jedinou z úvodních pěti her.
Rodačka z Hradce Králové uhrála během úvodních tří her při podání Potapovové pouhé dva míče a zdálo se, že je o osudu úvodní sady rozhodnuto.
Siniaková však první dějství nezabalila. Třemi gamy snížila na rozdíl pouhých dvou gamů, na velký obrat ale nedosáhla. Potapovová při svém podání už nezaváhala a sadu získala za 39 minut 6:3.
Druhá sada se nesla ve velmi nervózním duchu z obou stran. Úřadující deblová jednička si v úvodních čtyřech hrách na svém podání hned třikrát prohrála servis, její soupeřka „jen“ dvakrát – a to jí také stačilo.
Potapovová proměnila svůj třetí mečbol a po hodině a 22 minutách se mohla radovat z postupu do druhého kola, kde si zahraje s kanadskou kometou Victorií Mbokovou.
Siniaková se v zápase trápila především na servisu, po kterém získala pouhých 50 % výměn, Potapovová 65 %. Z devíti gamů na svém podání uspěla jen čtyřikrát, její soupeřka získala na svém servisu sedm gamů z deseti.
V Pekingu tak budou pokračovat čtyři české tenistky. Postup si z prvního kola zajistily Barbora Krejčíková s Marií Bouzkovou, doplní je nasazené krajanky Linda Nosková a Marie Bouzková.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře