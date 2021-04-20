Masters v Madridu: Los, program, česká účast a další důležité informace
Základní informace
Termín: 20. dubna - 3. května
Místo konání: Madrid, Španělsko
Povrch: antuka
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 16.471.080 eur
Rozlosování hlavní soutěže
Termín ani čas rozlosování hlavní soutěže zatím nebyl oznámen. Můžeme se však řídit loňským ročníkem, kdy ženy poznaly los v neděli ve večerních hodinách a muži v pondělí dopoledne.
Pokud pořadatelé zvolí stejný scénář i letos, proběhne rozlosování ženské dvouhry 19. dubna okolo 19:00 středoevropského letního času a mužské dvouhry 20. dubna přibližně v 11:00 našeho času. Přesný termín i čas pro aktuální edici samozřejmě upřesníme.
Hlavní soutěž
Hlavní fáze Mutua Madrid Open vypukne v úterý 21. dubna, kdy začnou ženy. Hlavní los mužské dvouhry se rozehraje o den později. V pondělí 20. dubna odstartují kvalifikační boje. Do hlavní soutěže se dostane celkem 96 hráčů včetně kvalifikantů a divokých karet. Finále ženské dvouhry je na programu v sobotu 2. května, muži si to rozdají o titul v neděli 3. května.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Česká účast
Bohatá česká účast je jistotou. Hlavní soutěž si zahraje minimálně 13 našich zástupců. Konkrétně Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.
Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková, Darja Viďmanová a na divokou kartu Laura Samson.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými, v prvním kole dostane volný los a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na Mutua Madrid Open 2026 bude klíčový žebříček z 13. dubna pro ženy a 20. dubna pro muže.
Z Čechů se mezi nasazené vejdou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Kvalifikace
V hlavní soutěži samozřejmě budou figurovat i tenisté, kteří zvládnou dvoukolovou kvalifikaci. V té je místo pro 48 hráčů i hráček a pouze 12 nejlepších mužů a žen se dostane do hlavní fáze. Kvalifikace proběhne v pondělí a úterý od 20. do 21. dubna.
Divoké karty
Hlavní soutěž mužů: Pablo Carreňo, Federico Ciná, Rafael Jódar, Martín Landaluce, Gaël Monfils
Hlavní soutěž žen: Emiliana Arangová, Paula Badosaová, Victoria Jiménezová Kasintsevová, Ashlyn Kruegerová, Carlota Martínezová, Robin Montgomeryová, Ajla Tomljanovicová, Venus Williamsová
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 20. - 21. dubna
Los hlavní soutěže: termín bude upřesněn
Hlavní soutěž: 20. dubna - 3. května
Složení hlavní soutěže mužů: 79 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantů + 5 divokých karet + 32 volných losů
Složení hlavní soutěže žen: 76 nejlepších hráček (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantek + 8 divokých karet + 32 volných losů
Program
Pondělí 20. dubna: 1. kolo kvalifikace mužů a žen
Úterý 21. dubna: 1. kolo dvouhry žen / Finále kvalifikace mužů a žen
Středa 22. dubna: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 23. dubna: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů
Pátek 24. dubna: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 25. dubna: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů
Neděle 26. dubna: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 27. dubna: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů
Úterý 28. dubna: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů
Středa 29. dubna: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 30. dubna: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů
Pátek 1. května: Semifinále dvouhry mužů
Sobota 2. května: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů
Neděle 3. května: Finále dvouhry mužů a čtyřhry žen
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 400
Čtvrtfinále: 200
Osmifinále: 100
3. kolo: 50
2. kolo: 30
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 20
Finále kvalifikace: 10
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 390
Čtvrtfinále: 215
Osmifinále: 120
3. kolo: 65
2. kolo: 35
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Casper Ruud
Dvouhra žen: Aryna Sabalenková
Čtyřhra mužů: Marcel Granollers/Horacio Zeballos
Čtyřhra žen: Sorana Cirsteaová/Anna Kalinská
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Casper Ruud / Aryna Sabalenková
2024: Andrej Rubljov / Iga Šwiateková
2023: Carlos Alcaraz / Aryna Sabalenková
2022: Carlos Alcaraz / Ons Jabeurová
2021: Alexander Zverev / Aryna Sabalenková
2020: Kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Novak Djokovič / Kiki Bertensová
2018: Alexander Zverev / Petra Kvitová
2017: Rafael Nadal / Simona Halepová
2016: Novak Djokovič / Simona Halepová
2015: Andy Murray / Petra Kvitová
2014: Rafael Nadal / Maria Šarapovová
2013: Rafael Nadal / Serena Williamsová
2012: Roger Federer / Serena Williamsová
2011: Novak Djokovič / Petra Kvitová
2010: Rafael Nadal / Aravane Rezaiová
2009: Roger Federer / Dinara Safinová
2008: Andy Murray
2007: David Nalbandian
2006: Roger Federer
2005: Rafael Nadal
2004: Marat Safin
2003: Juan Carlos Ferrero
2002: Andre Agassi
