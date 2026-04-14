Kopřiva jedinečnou šanci nezahodil. S domácím teenagerem se ale trápil přes dvě hodiny

DNES, 15:42
ATP MNICHOV - Vít Kopřiva zvládl roli jasného favorita v prvním kole na antuce v Mnichově. Český tenista však potřeboval proti domácímu teenagerovi Justinovi Engelovi všechny tři sety a na kurtu strávil přes dvě hodiny. Německého outsidera nakonec přetlačil 6:3, 5:7, 6:2 a zahraje si o čtvrtfinále.
Vít Kopřiva splnil roli favorita (© Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia)

Engel – Kopřiva 3:6, 7:5, 2:6

Kopřiva v prvním kole pětistovky v Mnichově narazil na nezkušeného a teprve 18letého teenagera Engela, který dostal od pořadatelů divokou kartu. Český tenista v úvodním dějství ukázal své zkušenosti a také to, že je antuka jeho nejoblíbenějším povrchem. Proti domácímu outsiderovi sice ztratil úvodní game na servisu, ale od té chvíle začal dominovat. Získal čtyři hry v řadě a průběh prvního setu otočil. Náskok už si pohlídal a sadu zakončil v devátém gamu čistou hrou na podání.

Ve druhém dějství se domácí mladík herně výrazně zvednul. Kopřiva mu ve čtvrtém gamu nabídl druhý brejkbol v zápase a Němec svou šanci využil. Od začátku výměny hrál agresivně a vynutil si chybu soupeře. I tentokrát ale Kopřiva bleskově reagoval a vzal si ztracené podání zpátky. Následně zlikvidoval ztrátu 0:30 a i díky skvělé obraně vyrovnal na 3:3.

Ve druhé polovině setu byl ale dlouho lepší Němec. V osmé hře využil hned první brejkbol a potřetí v zápase sebral Kopřivovi servis. Za stavu 5:3 si pomohl i svým premiérovým esem a po vítězném forhendu si vypracoval setbol. Ten český hráč dokázal odvrátit, když se ve dlouhé výměně vydal na síť a donutil Engela k chybě. Ani druhou šanci domácí tenista nevyužil a rychle na to doplatil. Udělal tři nevynucené chyby v řadě a dovolil Kopřivovi snížit.

Čech si ale následně situaci opět zkomplikoval. Musel likvidovat další dva setboly, ovšem i tentokrát kritickou situaci zvládl a v dramatické koncovce srovnal na 5:5. V jedenáctém gamu sehal po další šanci na returnu. Engel si však za stavu 30:30 pomohl skvělým forhendem do růžku a zajistil si tie-break. Na zkrácenou hru však nedošlo. Němec si po vítězném prohozu vypracoval pátý setbol a ten už po bekhendové chybě českého hráče využil a poslal zápas do rozhodujícího dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Poslední set zahájil Kopřiva tím nejlepším možným způsobem. Hned v úvodní hře si vypracoval dva brejkboly po sobě a druhou šanci využil. Následně si zkomplikoval game na vlastním servisu, když dovolil Engelovi srovnat z 0:40 na shodu, ale podání uhájil a vedl 2:0.

Engel byl i nadále mnohem aktivnějším hráčem na kurtu a zároveň podstatně víc chyboval. Německému talentu, který se nachází na 184. místě žebříčku, se nedařilo smazat náskok o 10 let staršího českého hráče. Po necelé půlhodině hry vedl Kopřiva v závěrečné sadě 4:2.

Domácí naděje naopak vzápětí znovu zaváhala na vlastním servisu a po dalších chybách pustila Kopřivu k brejkbolům. Český favorit využil hned ten první a po vítězném forhendu měl k dispozici luxusní náskok 5:2. Kopřivovi stačil hned první pokus a zápas, který trval dvě hodiny a čtvrt, úspěšně dopodával.

Kopřiva startuje v Mnichově potřetí a využil jedinečnou šanci poprvé v kariéře tady překročit úvodní kolo hlavní soutěže. Zároveň si zajistil útok na své páté kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Nepřekvapivě si všechna čtyři předchozí zahrál na antukových kurtech, naposledy letos v Buenos Aires a na jiné pětistovce v Rio de Janeiru.

Jeho protivníkem ve druhém kole bude světová jednadvacítka a nasazená šestka Luciano Darderi. S Italem, který bude favoritem, prohrál poslední střetnutí loni v Marrákeši, ale ve vzájemné bilanci vede 3:2. Také pošesté se potkávají na antuce.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Tomas_Smid_fan
14.04.2026 16:11
Mladej hrál dost dobře, tak bych to snad ani trápením nenazýval, protože Vítek hrál celkem pěkně, jen občas takticky nezvládl koncovku gemu. Ono ty nekonečné bh přestřelky byly trochu na nervy...
Třetí set už ale nepřipustil žádné drama a vítězství si pohlídal.

Za mě gratulace k povedenému výkonu!

Bohužel, v dalším kole tam má italského blba Darderiho, na kterého mám alergii, takže zápas sledovat nebudu, i kdybych mohl. Šance vidím 40:60.
Ondřej.Jirásek
14.04.2026 16:13
Hele, neviděl jsem celý zápas, jen od konce druhého setu. Ten Engel se snažil diktovat a Vítek se spíš bránil. Moc dobrá kvalita to nebyla, hodně chyb z obou stran, hlavně od domácí naděje :)
PTP
14.04.2026 16:02
Brennnessel převážila nad Taubnessel
pantera1
14.04.2026 15:47
No proto. Už bych se na tebe zlobila
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

