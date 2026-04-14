Kopřiva jedinečnou šanci nezahodil. S domácím teenagerem se ale trápil přes dvě hodiny
Engel – Kopřiva 3:6, 7:5, 2:6
Kopřiva v prvním kole pětistovky v Mnichově narazil na nezkušeného a teprve 18letého teenagera Engela, který dostal od pořadatelů divokou kartu. Český tenista v úvodním dějství ukázal své zkušenosti a také to, že je antuka jeho nejoblíbenějším povrchem. Proti domácímu outsiderovi sice ztratil úvodní game na servisu, ale od té chvíle začal dominovat. Získal čtyři hry v řadě a průběh prvního setu otočil. Náskok už si pohlídal a sadu zakončil v devátém gamu čistou hrou na podání.
Ve druhém dějství se domácí mladík herně výrazně zvednul. Kopřiva mu ve čtvrtém gamu nabídl druhý brejkbol v zápase a Němec svou šanci využil. Od začátku výměny hrál agresivně a vynutil si chybu soupeře. I tentokrát ale Kopřiva bleskově reagoval a vzal si ztracené podání zpátky. Následně zlikvidoval ztrátu 0:30 a i díky skvělé obraně vyrovnal na 3:3.
Ve druhé polovině setu byl ale dlouho lepší Němec. V osmé hře využil hned první brejkbol a potřetí v zápase sebral Kopřivovi servis. Za stavu 5:3 si pomohl i svým premiérovým esem a po vítězném forhendu si vypracoval setbol. Ten český hráč dokázal odvrátit, když se ve dlouhé výměně vydal na síť a donutil Engela k chybě. Ani druhou šanci domácí tenista nevyužil a rychle na to doplatil. Udělal tři nevynucené chyby v řadě a dovolil Kopřivovi snížit.
Čech si ale následně situaci opět zkomplikoval. Musel likvidovat další dva setboly, ovšem i tentokrát kritickou situaci zvládl a v dramatické koncovce srovnal na 5:5. V jedenáctém gamu sehal po další šanci na returnu. Engel si však za stavu 30:30 pomohl skvělým forhendem do růžku a zajistil si tie-break. Na zkrácenou hru však nedošlo. Němec si po vítězném prohozu vypracoval pátý setbol a ten už po bekhendové chybě českého hráče využil a poslal zápas do rozhodujícího dějství.
Poslední set zahájil Kopřiva tím nejlepším možným způsobem. Hned v úvodní hře si vypracoval dva brejkboly po sobě a druhou šanci využil. Následně si zkomplikoval game na vlastním servisu, když dovolil Engelovi srovnat z 0:40 na shodu, ale podání uhájil a vedl 2:0.
Engel byl i nadále mnohem aktivnějším hráčem na kurtu a zároveň podstatně víc chyboval. Německému talentu, který se nachází na 184. místě žebříčku, se nedařilo smazat náskok o 10 let staršího českého hráče. Po necelé půlhodině hry vedl Kopřiva v závěrečné sadě 4:2.
Domácí naděje naopak vzápětí znovu zaváhala na vlastním servisu a po dalších chybách pustila Kopřivu k brejkbolům. Český favorit využil hned ten první a po vítězném forhendu měl k dispozici luxusní náskok 5:2. Kopřivovi stačil hned první pokus a zápas, který trval dvě hodiny a čtvrt, úspěšně dopodával.
Kopřiva startuje v Mnichově potřetí a využil jedinečnou šanci poprvé v kariéře tady překročit úvodní kolo hlavní soutěže. Zároveň si zajistil útok na své páté kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Nepřekvapivě si všechna čtyři předchozí zahrál na antukových kurtech, naposledy letos v Buenos Aires a na jiné pětistovce v Rio de Janeiru.
Jeho protivníkem ve druhém kole bude světová jednadvacítka a nasazená šestka Luciano Darderi. S Italem, který bude favoritem, prohrál poslední střetnutí loni v Marrákeši, ale ve vzájemné bilanci vede 3:2. Také pošesté se potkávají na antuce.
Komentáře
Třetí set už ale nepřipustil žádné drama a vítězství si pohlídal.
Za mě gratulace k povedenému výkonu!
Bohužel, v dalším kole tam má italského blba Darderiho, na kterého mám alergii, takže zápas sledovat nebudu, i kdybych mohl. Šance vidím 40:60.