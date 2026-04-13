Parádní skalp českého talentu! Forejtek po čtyřech letech porazil hráče z TOP 100

DNES, 16:12
ATP CHALLENGER OEIRAS - Jonáš Forejtek fantastickým způsobem navázal na zvládnutou kvalifikaci na velkém challengeru v portugalském Oeirasu. Bývalý juniorský šampion US Open si v prvním kole hlavní soutěže vyšlápl po setech 6:3, 7:5 na nasazenou dvojku a 78. hráče světa Mattiu Bellucciho. Talentovaný český tenista si tak připsal svůj první skalp TOP 100 po čtyřech letech.
Jonáš Forejtek dosáhl na jeden z nejcennějších skalpů (© ČTK / Lebeda Pavel)

Forejtek – Bellucci 6:3, 7:5

Forejtek byl vždy talentem s velmi slušným potenciálem. Po triumfu na juniorském US Open 2019 šlo vše podle plánu a přechod na profesionální úroveň zvládal. Jeho progres se však velmi rychle zastavil a i vinou častých zdravotních potíží už několik let stagnuje a stále nebyl ani v TOP 200 žebříčku.

Musí tak objíždět hlavně challengery, nicméně i tam se dá dosáhnout na cenný skalp. To se potvrdilo v tomto týdnu na větší akci v portugalském Oeirasu, kde Forejtek prošel kvalifikací a v prvním kole hlavní fáze překvapivě skolil favorizovanou nasazenou dvojku Bellucciho.

Pětadvacetiletý Čech v utkání odvrátil všechny tři brejkbolové hrozby a na zisk obou setů mu vždy stačil jeden brejk. Utkání na portugalské antuce zvládl celkem rychle a jedno ze svých nejcennějších vítězství v kariéře slavil za hodinu a 35 minut.

Ačkoli ještě nikdy nebyl v nejlepší dvoustovce žebříčku, má Forejtek po tomto duelu s hráči TOP 100 pořadí velmi solidní bilanci 5:5. Jednalo se o jeho první takový souboj od května 2022 a se soupeři tohoto kalibru vyhrál už potřetí v řadě.

V dalších dnech ho čeká útok na celkově 18. čtvrtfinále na challengerech. A další zápas rozhodně představuje velkou šanci na výhru, protože ve druhém kole vyzve kvalifikanta Pabla Llamase, nebo domácí divokou kartu Tiaga Pereiru.

Výsledky turnaje ATP Challenger 125 v Oeirasu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
