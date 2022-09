Trápení Muguruzaové pokračuje. V Tokiu nestačila na Samsonovovou a dál čeká na první letošní semifinále

Garbiňe Muguruzaová loni na tvrdých površích posbírala tři trofeje, vrátila se do Top 10 žebříčku a parádní období zakončila triumfem na Turnaji mistryň v mexické Guadalajaře. V letošní sezoně je však v ohromné krizi, v Tokiu měla na dosah svou teprve třetí vítěznou sérii v tomto roce.

Do turnaje vstoupila jasnou výhrou nad kvalifikantkou Despinou Papamichailovou, jenže vzápětí nestačila 4-6 2-6 na rozjetou Ljudmilu Samsonovovou a dál čeká na první letošní semifinálovou účast. Čtvrtfinále nezvládla ani v lednu v Sydney a v únoru v Dauhá.

Bývalá světová jednička, která ve třetím kole na nedávném US Open nevyužila mečboly proti Petře Kvitové, celkem pětkrát v utkání ztratila podání. V úvodním dějství sice srovnala na 4-4, ovšem prohrála následujících osm fiftýnů a ve druhé sadě se k žádné brejkbolové příležitosti nedostala.

Třiadvacetiletá Samsonovová pokračuje ve výborné formě. Ruska od začátku srpna zvládla 16 ze 17 duelů a na své čtvrté finále bude útočit v premiérovém střetnutí se Shuai Zhang.

