Trápící se Kokkinakis v Los Cabos nevyužil mečbol proti Kudlovi

Thanasi Kokkinakis v květnu ovládl antukový challenger v italské Bielle, ale od té doby se mu nedaří. Z posledních sedmi zápasů šestkrát prohrál.



Poslední nezdar si 25letý Australan, jehož slibně nastartovanou kariéru brzdí časté zdravotní problémy, připsal v Los Cabos. V Mexiku, kde si v roce 2017 zahrál své jediné finále na okruhu ATP a předloni se tam dostal do svého posledního čtvrtfinále, skončil na raketě Američana Denise Kudly.



Kokkinakis přitom začal parádně a po půl hodině hry vedl 5-1. Následně o výhodu jednoho ze dvou brejků přišel, ale náskok udržel. I když pak i díky celkem 23 esům ani jednou nepřišel o podání, nevyužil ani jeden z šesti brejkbolů včetně mečbolu za stavu 6-5 ve třetím setu a po nezvládnutých tie-breacích prohrál po 3 hodinách a 11 minutách boje 6-4 6-7 6-7. Utkání skončilo hodinu po půlnoci.



Příští týden bude 183. hráč světa Kokkinakis, jehož žebříčkovým maximem je 69. místo, zkoušet štěstí na challengeru v americkém Lexingtonu, kde při jediném startu v roce 2014 dokráčel až do semifinále. V srpnu by se měl vrátit na evropskou antuku, jako první akci má naplánované San Marino.

What a battle @deniskudla burns the midnight oil and defeats Thanasi Kokkinakis 4-6 7-6 7-6 in 3:11 at Los Cabos.#ATC2021 pic.twitter.com/RaVoAmSp3T — Tennis TV (@TennisTV) July 20, 2021



V prvním kole skončil i sedmý nasazený Andreas Seppi. 37letý italský veterán podlehl 6-0 2-6 3-6 Australanu Alexi Boltovi, který po jarní sérii devíti porážek navázal na povedenou šňůru turnajů na trávě.



Nasazenou jedničkou je Brit Cameron Norrie, který začne proti Australanu Matthewu Ebdenovi, nebo Švédovi Eliasi Ymerovi.



Svého prvního soupeře už zná druhý nasazený Američan John Isner, který se při své premiéře v Los Cabos utká se 157. hráčem světa Jevgenijem Donským (h2h 1-1). 31letý Rus si v prvním kole poradil 6-1 6-4 s Tchajwancem Jasonem Jungem, přerušil sérii čtyř porážek a připsal si první výhru na okruhu ATP od loňského října.