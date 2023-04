Trápící se Thiem v Estorilu deklasoval Sheltona a zahraje si první čtvrtfinále od října

Dominic Thiem se loni touto dobou vracel po vleklých zdravotních potížích a prohrál úvodních sedm zápasů. V průběhu roku se ale rozjel a na chvíli se vrátil do elitní stovky žebříčku. Bývalý třetí hráč světa ovšem prožívá podobně nepovedený vstup do sezony i letos.

Do Estorilu dorazil s katastrofální bilancí 1-9 v soutěžních zápasech a coby až 111. muž pořadí. Na oblíbené antuce by se ale mohl dvojnásobný finalista French Open znovu chytit, ačkoli to tak v prvním utkání nevypadalo. Po likvidaci manka setu a brejku a obratu proti krajanovi Sebastianovi Ofnerovi se však zřejmě rozjíždí, v dnešním druhém kole totiž za pouhých 63 minut deklasoval 6-2 6-2 čtvrtfinalistu letošního Australian Open Bena Sheltona.

Mladému Američanovi nabídl jedinou brejkbolovou šanci, ztracený servis si okamžitě vzal zpět a od stavu 0-2 v úvodním dějství vyhrál 12 ze 14 her. V premiérovém vzájemném souboji získal téměř dvojnásobek bodů než soupeř (59-30). "Po konci turnaje v Indian Wells a před začátkem akce v Miami jsem se začal cítit mnohem lépe. Zlepšil jsem forhend, pohyb, prostě všechno. Už příprava v Rakousku byla povedená," řekl po postupu.

Bývalý šampion US Open si připsal svou první vítěznou sérii od říjnového vystoupení v antverpské hale, kde si zahrál své poslední čtvrtfinále a zároveň semifinále. V Estorilu se ve čtvrtfinále střetne s Robertem Bautistou, či Quentinem Halysem.

Podobně suverénní výhru a hladký průchod do dalšího kola dnes slavil také Miomir Kecmanovič. Třiadvacetiletý Srb smetl 6-0 6-1 Jurije Rodionova a o své druhé antukové semifinále za poslední dva roky bude usilovat proti Bernabému Zapatovi, nebo nasazené dvojce Hubertovi Hurkaczovi.

Už včera vytvořili čtvrtfinálové dvojice nejvýše nasazený Casper Ruud s obhájcem titulu Sebastiánem Báezem a Marco Cecchinato s Alejandrem Davidovichem.