Tráva ve Wimbledonu? Nevím, co s tím pořadatelé udělali, říká Nosková
"Za postup jsem ráda. Hrála jsem s ní (Seidelovou) i předloni v Praze, ale na ten zápas si už moc nepamatuju. Každý zápas je navíc jiný a na grandslamech je hlavní přejet přes první kolo co nejrychleji a nejbezpečněji. Jsem ráda, že jsem se dnes na kurtu tak nějak našla," uvedla Nosková.
Jednadvacetiletá tenistka přijela do All England Clubu jako čerstvá vítězka travnatého turnaje v Berlíně. V něm ve finále zdolala světovou čtyřku Američanku Jessicu Pegulaovou. Ve Wimbledonu jsou však podmínky zcela odlišné.
"Ta tráva je hodně jiná. Letos mě strašně překvapilo, jak je pomalá. Nevím, co s tím pořadatelé udělali, ale přijde mi, že se hraje hodně výměn. Naopak v Berlíně bylo výměn minimum. Tady člověk skoro ani nedá esa, aby si nějak pomohl. Mé hře to kdovíjak nesvědčí, ale čím víc se na kurtech bude hrát, tím budou rychlejší," uvedla Nosková.
Duel se Seidelovou měla odehrát na dvorci číslo 18, nakonec ale musela na "sedmičku". "Přehození kurtů bylo jasné už včera, říkali mi, že je to jedna z možností. Vyčkala jsem si a naštěstí jsem se dočkala. Čekala jsem s dalšími hráči a nikdo do poslední chvíle nevěděl, kam půjde," podotkl Nosková.
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Na novém dvorci si musela zvyknout na jiné podmínky. "Osmnáctka a sedmička jsou hodně jiné. Jsou jinak postavené a jinak na nich svítí slunko. A hlavně fanoušci tam neustále chodí okolo," řekla Nosková, kterou v dalším kole čeká Camila Osoriová z Kolumbie.
Přestože Londýn na ni působí jinak než její oblíbený New York, dějiště travnatého grandslamu si taktéž užívá. "Je to samozřejmě úplně jiné, ale každé město má svoje kouzlo. Do centra Londýna se sice úplně nedostaneme, ale Wimbledon, čtvrť Southfields a tahle místa jsou také krásná a můžete všude chodit pěšky," řekla Nosková.
Podle dalšího programu by přesto návštěvu centra britské metropole alespoň jednou stihnout chtěla. "Bude záležet, kdy na turnaji skončím, ale asi bych se chtěla alespoň jednou do centra na jeden den podívat. Dělám to tak vždycky. Ale je tady se mnou více lidí a také záleží na nich," doplnila s úsměvem Nosková.
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